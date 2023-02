Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbazing om reclames bij reanimatiefilmpjes: ‘Iedere seconde telt’

Een bericht op LinkedIn met daarin de oproep aan YouTube om geen reclame meer te laten zien bij reanimatiefilmpjes is de afgelopen trending. Volgens de persoon die het bericht plaatste verloor hij door de getoonde reclames kostbare secondes, terwijl zijn buurman een hartstilstand kreeg.

„Ik wilde reanimeren, maar verloor 18 seconden door commercials van YouTube”, begint Stijn Oude Vrielink zijn relaas op LinkedIn. „Dit overkwam mij vorige maand toen mijn buurman plotseling een harststilstand kreeg.”

Ergernis om reclame: ‘Twee keer achter elkaar’

Nog geen tien seconden later lag zijn buurman op de grond. „Ik besefte me dat hij gereanimeerd moest worden. Maar hoe? De laatste keer was bij een training voor babynoodhulp voor mijn dochter, dus ik had echt geen idee.”

Stijn belde niet met de politie, maar pakte uit een reflex zijn telefoon. Hij klikte op YouTube en zocht reanimatiefilmpjes op. „Ik klikte direct de bovenste aan en ja hoor: RECLAME!”, schrijft hij. En niet één keer, maar twee keer. „Achter elkaar!”

‘Schakel reclames uit bij levensbedreigende situaties’

De reclames duurden bij elkaar 18 seconden, zegt hij. „En die 18 seconden waren verdomd lang, kan ik je vertellen. 9 minuten later kwam de ambulance en die nam het van mij over. Hij doet een oproep aan Youtube en aan Google om geen commercials meer te laten draaien op zoekbegrippen, gerelateerd aan levensbedreigende situaties.

„Wellicht zijn zij hier (nog) niet bewust van, maar ik zal vast niet de enige zijn die in zo’n situatie is beland. Iedere seconde telt toch?” Hij sluit zijn bericht af met de droevige mededeling dat zijn buurman die de hartstilstand kreeg het niet heeft overleefd.

Veel reacties onder LinkedIn-post

Onder het bericht stromen de reacties binnen. Veel mensen vinden het een terechte oproep, maar wijzen ook op apps waar hulpinstructies staan die zonder reclames te zien zijn, zoals de app van het Rode Kruis Nederland. Ook wijzen sommigen erop dat het niet YouTube is, maar de makers van de video’s die ervoor kiezen om er reclame-inkomsten uit te halen.

Op LinkedIn worden wel vaker oproepjes en tips gedeeld. Zo was een ander bericht dagenlang trending waarin een LinkedIn-gebruiker dé tip met zijn volgers deelde hoe je binnen een mum van tijd de rechtmatige eigenaar van een verloren portemonnee terugvindt.