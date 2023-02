Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Privacywaakhond fluit ministerie terug: ‘Mag geen reisgegevens verzamelen’

Vluchtgegevens, reisbestemmingen en persoonlijke gegevens. Het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt het allemaal van ons bij. Maar dat mag klaarblijkelijk helemaal niet. De privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens fluit het ministerie van Justitie en Veiligheid terug en eist dat zij stoppen met het onrechtmatig verzamelen van gegevens.

Het minister van Justitie en Veiligheid, onder leiding van minister Dilan Yeşilgöz, houdt allerlei reisdetails over ons bij. Waarom? Om de reisbewegingen van terroristen en zware criminelen te traceren en daarmee dus te waken voor de nationale veiligheid.

Ministerie Justitie en Veiligheid mag geen reisgegevens verzamelen

De zogenoemde PNR-gegevens (Passenger Name Records) van alle luchtvaartpassagiers worden zeker vijf jaar lang verzameld in een database. Dit dus bedoeld om onze veiligheid te garanderen, maar volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet de overheid hier iets wat niet mag. Vandaag schreef de privacywaakhond een brief naar minister Yeşilgöz, met een strenge boodschap.

Doordat het ministerie alle PNR-gegevens bijhoudt, wordt er stelselmatig een grote hoeveelheid persoonsgegevens verzameld, geautomatiseerd verwerkt en bewaart. Deze gegevens zijn afkomstig van een hele grote groep mensen die niet behoren tot de groep terroristen of criminelen. „De noodzaak en evenredigheid van die verwerking zijn niet te rechtvaardigen”, concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacywaakhond verzoekt in de brief om onmiddellijk het verwerken van de gegevens te beëindigen.

Privacywaakhond schrijft brief aan Dilan Yeşilgöz,

In januari 2022 werd het ministerie hier al op geattendeerd. Destijds was minister Grapperhaus nog verantwoordelijk voor dit ministerie. Met dit advies werd alleen niks gedaan. Daarom ging de privacywaakhond destijds niet over tot handhaving. Inmiddels heeft ook het Hof van Justitie van de Europese Unie zich over deze zaak gebogen. Het Hof trekt dezelfde conclusies als de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minister Yeşilgöz krijgt twee weken de tijd om te reageren op de brief en moet daarin uitleggen hoe zij de gegevensverzameling stopt. Mocht zij dit niet doen, gaat de privacywaakhond, die daartoe bevoegd is, zich verder bemoeien met de kwestie.