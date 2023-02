Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Poolse Julia Wendell (21) claimt vermiste Maddie McCann te zijn

De zaak rondom de vermiste Maddie McCann blijft een mysterie. Maar nu, 16 jaar na dato, claimt een Poolse vrouw (21) dat zij McCann is. Via social media-kanalen deelt ze haar verhaal en ze wil nu een DNA-test doen om te bewijzen dat ze daadwerkelijk het vermiste meisje is.

De zaak rondom de in 2007 vermiste Madeleine McCann blijft een onopgelost raadsel. Wat is de rol van de ouders? Wat heeft een Duitse verdachte ermee te maken en leeft ze nu wel of niet? De antwoorden zijn er nog steeds niet en van McCann breekt tot op de dag van vandaag ieder spoor.

Julia Wendell claimt Maddie McCann te zijn

Maar de Poolse Julia Wendell laat via social media-platform TikTok weten dat zij ervan overtuigd is dat zij de vermiste McCann is. Volgens buitenlandse media zou ze zelfs ouders Gerry en Kate hebben overtuigd om een DNA-test te doen.

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 tijdens een familievakantie in de Portugese Algarve. Het meisje zou zijn verdwenen toen zij, samen met haar broer en zus, lag te slapen in het appartement. Ouders Gerry en Kate waren destijds uiteten in een restaurant vlakbij hun verblijf.

Verhaal op social media

Hoofdverdachte in deze vermissingszaak is de Duitse Christan Brückner. Eerder werd hij veroordeeld voor zaken rondom verkrachting en kindermisbruik. De Duitser zou op het moment van de verdwijning van McCann in de buurt van het Portugese appartement zijn geweest. Dat constateerde de politie aan de hand van een telefonie-onderzoek.

Een aantal dagen geleden richtte Wendell het Instagram-account @iammadeleinemccan op. Daarna volgde eenzelfde soort profiel ook op TikTok. Daarop deelt Wendell haar verhaal.

Poolse vrouw ziet zelfde uiterlijke kenmerken

Wendell zou naar eigen zeggen twijfelen aan haar identiteit. Een gesprek met haar grootmoeder zou voor wantrouwen hebben gezorgd en van haar ouders krijgt ze geen geboortecertificaat, babyfoto’s of DNA-test, claimt ze.

De Poolse vrouw ziet bij zichzelf dezelfde uiterlijke kenmerken als bij McCann. Zo beweert ze een sproet op haar been en een stipje in haar oog te hebben, net als het vermiste meisje. Op social media probeert ze die gelijkenissen aan te tonen aan de hand van foto’s en filmpjes.



DNA-test bij ouders Maddie McCann

De leeftijd van Wendell komt niet overeen met de leeftijd van McCann, maar de Poolse denkt dat haar leeftijd wellicht niet klopt. McCann werd geboren in mei 2003 en ze zou nu dus 19 jaar moeten zijn.

De video’s van Wendell maken heel wat los en zijn opgepakt door buitenlandse media. Britse en Spaanse media melden dat de familie McCann inmiddels ook vernomen heeft van het Poolse meisje. De ouders van de verdwenen Maddie zouden bereid zijn om een DNA-test te doen.