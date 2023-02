Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Principeakkoord bereikt na dagenlang staken voor betere cao: vuilnis wordt weer opgehaald

In de grote steden van ons land zijn de gevolgen van de staking goed te zien. Afval werd niet opgehaald, wat voor stapels aan vuilnis zorgde. Daar komt nu een einde aan. Gisteravond laat bereikten de vakbonden een principeakkoord voor een betere cao, wat inhoudt dat de stakingen voor nu opgeschort worden. In Amsterdam zal vandaag een deel van het personeel het werk weer oppakken.

Aan de weekstaking deden onder meer boa’s en vuilnisophalers mee. Rotterdam begon vorige week al en rondde de staking gisteren af. In Amsterdam legden veel gemeenteambtenaren maandag het werk neer.

Troep op de stoep

Voor inwoners van onder meer Amsterdam, Den Bosch en Rotterdam zorgde de staking voor een lelijk beeld met veel afval op straat. Vuilnisophalers kwamen niet meer langs om de zakken en het grofvuil op te halen.

Veel mensen reageren vol ongeloof op het feit dat anderen hun afval tijdens de staking toch buiten zetten. „Waarom houdt niemand even zijn zakken binnen, in de schuur, op het balkon etc. Als je weet dat ze staken?”, schrijft iemand op Twitter. Anderen denken daar heel anders over. Zij besluiten hun troep juist wel buiten te zetten als steunbetuiging voor de staking.



In het centrum worden oproepen gedaan om het vuilnis juist buiten te zetten, om zo de staking te steunen. "Vuilnis binnenhouden verbergt het probleem", staat er op één van de oproepenhttps://t.co/fssTVQvVKc pic.twitter.com/3wPcGbMTnp — AT5 (@AT5) February 21, 2023

Lonen omhoog na staking

Inmiddels hebben vakbonden en gemeenten nu dus een principeakkoord bereikt. Dit houdt onder andere een hoger loon in. In de laagste schalen zal het loon met ruim 12 tot 13 procent stijgen. Bij de iets hogere schalen, waar bijvoorbeeld een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) onder valt, is een stijging van zo’n 12 procent afgesproken.



We hebben een principeakkoord afgesloten voor een nieuwe cao Gemeenten/SGO. De laagste schalen gaan er ruim 12% op vooruit! Daar is stevig voor gestaakt de laatste weken. Staken loont! #FNVOverheid #NLverdientBeter https://t.co/qo2jZEXMpT — FNV Overheid (@FNVOverheid) February 22, 2023

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat op hun website weten welke andere afspraken er nog meer zijn gemaakt. Zo zullen medewerkers onder andere een vergoeding van 3 euro netto per dag krijgen als zij volgens afspraak vanuit huis werken. Ook zal vanaf volgend jaar 5 mei voor hen een doorbetaalde feestdag worden. Op die manier kan stil worden gestaan bij vrijheid en democratie.

Principeakkoord voorleggen aan de achterbannen

De nieuwe cao is bedoeld voor de periode 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Een principeakkoord houdt in dat de gemaakte afspraken nog niet geheel definitief zijn. Dit zal pas gebeuren na ledenraadplegingen van de verschillende betrokken partijen (VNG, de WSGO, FNV Overheid, CNV Overheid en PDO) en bekrachtiging van de afzonderlijke besturen. De VNG laat verder in het document weten dat dit op zijn vroegst op 6 april 2023 zal zijn.