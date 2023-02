Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arjen Lubach legt Rusland-activiteiten van Heineken flink onder vuur

Toen de Russen Oekraïne binnenvielen, inmiddels bijna een jaar geleden, stopten veel bedrijven direct hun samenwerking met het land. Ze sloten vestigingen in Rusland of stopten met het inkopen bij Russische bedrijven. Heineken deed dat niet. Of althans, niet helemáál. En dat kwam ze gisteravond duur te staan, toen Arjen Lubach het bedrijf in De Avondshow met Arjen Lubach op de hak nam.

In maart 2022 schreef Metro ‘Heineken ‘boycot’ Rusland: stopt met verkoop én productie in het land‘. Die ‘boycot’ bleek achteraf geen volledige boycot te zijn, want het bedrijf ging gewoon verder met investeren in het land. De verkoop en productie van sommige producten werd wel stopgezet, maar zich helemaal terugtrekken uit het land, dat deed Heineken niet. Onderzoeksplatform Follow the Money ontdekte dat Heineken na een jaar nog steeds investeert in Rusland.

Rusland-activiteiten Heineken in Avondshow met Lubach

En volgens Follow the Money gaat het Heineken in Rusland best goed af. Onderzoeksjournalist Olivier van Beemen zegt zelfs dat het bedrijf „als razenden” allerlei nieuwe merken lanceerde. Zelf zei het bedrijf, aldus Van Beemen, dat Heineken voor de invasie zo’n 35 merken in Rusland had. Daar zijn er 61 bij gekomen. Lubach: „61 nieuwe merken verzonnen. Je hebt niet weggaan en je hebt 61 nieuwe merken introduceren. Dat je op een feestje staat, zegt ‘ik ga ervandoor’ en dan nog 61 biertjes drinkt.”

Zoveel nieuwe merken verzinnen, dat gaat niet zomaar. Het lijkt Lubach zelfs moeilijk, maar toch probeert ‘ie het. Een koud glas Texels Kernkoppe, bijvoorbeeld? Of misschien een lekker Tsjernobiertje? Als daar niks voor je bij zit, stelt Lubach nog een Bolsjewieckse Witte of een Gore Leffe Blond voor. Lang verhaal kort: je komt niet ‘zomaar’ tot 61 nieuwe merken. „Als je een Heineken-product in je hand hebt, neem dan snel een slok, want zometeen heb je daar geen zin meer in”, waarschuwt Lubach.

Zo noemt Lubach dat Guinness, het donkere, Ierse bier, zich wél volledig terugtrok uit Rusland. „Zij dachten: ‘Een dictator bombardeert onschuldige burgers, wij willen niet de oorlogskas spekken”, begint Lubach. „En wat deed Heineken? Dit is echt waar: dat bedrijf lanceerde in Rusland, geheel toevallig, een black stout-biertje.” Een biertje dat volgens hem wel érg op Guinness lijkt. Een soort „Guinness-kloon”, noemt hij het zelfs. „Ze zijn gewoon in het gat van Guinness gesprongen en scheppen er ook nog eens over op.” En daar houdt het niet bij op: nadat Coca-Cola zich terugtrok, besloot Heineken ‘de markt voor niet-alcoholische koolzuurproducten’ te betreden.

Hieronder zie je de volledige opsomming van de activiteiten van Heineken in Rusland, in Lubach-stijl:

‘Cancellen?’

Kijkers van De Avondshow met Arjen Lubach wisten bijna niet hoe snel ze hun Heineken-biertje weg moesten zetten, zo blijkt uit reacties op social media. Sommige mensen willen het merk cancellen, anderen vonden het sowieso al ‘niet te drinken’. Een greep uit de reacties:



Zijn er nog meer mensen die vanavond besloten hebben dat hele Heineken te cancellen? Met dank aan het team van de Avondshow en Arjen Lubach. Ze gaan hun bier, hun stout, hun cola en hun ander shit maar aan de Russen verkopen voortaan. 😎 — Myriam Heyens (@Myriam_Heyens) February 21, 2023



Het spul was toch al niet te drinken. Follow the money en Lubach leggen uit hoe Heineken in Rusland de zakken van de oh zo heilige aandeelhouders aan het vullen is. Nu lust ook ons geweten dat bocht niet meer. https://t.co/zog3KxYBxP — Gijs van Hesteren (@Gijs8861) February 21, 2023



Heineken biertje? Nee, dank je, ik moet nog leven met mezelf (met Arjen Lubach). En, niet te drinken, dat ook. — Ab Kools 🇺🇦🇪🇺📌 (@abkools) February 21, 2023



Het morele niveau van de (Nederlandse) handelsgeest van #Heineken: de brouwer zette in Rusland vol in op stoutbier nadat concurrent Guinness wél het land verliet. https://t.co/nZo4TUiMLw pic.twitter.com/zUKMvGGeMk — Eric Smit (@EricChrSmit) February 21, 2023

Je kunt de Avondshow met Arjen Lubach terugkijken via NPO Start.