Karsu maakt opnieuw diepe indruk over aardbeving Turkije en breekt bij Jinek

Karsu heeft voor de tweede dag diepe indruk gemaakt op de Nederlandse tv-kijker. Dat had ze natuurlijk nooit gewild, omdat het gaat over de aardbevingen in Turkije en Syrië. De verhalen die de Amsterdamse zangeres met Turkse roots deelt, zijn echter bijzonder krachtig. Hoe moeilijk zij het ook heeft.

Dat Karsu een krachtige vrouw is, maakte Metro al mee. Ook tijdens een eindejaarsinterview over haar – ondanks corona – geweldige jaar 2021, maakte zij veel indruk. Dat gebeurde maandag opnieuw aan de tafel van Op1. „Ik denk dat we geen contact hebben met zo’n 40 tot 45 familieleden”, zei ze in tranen in de talkshow.

Karsu nu bij Eva Jinek

Omdat Karsu zo goed haar verhaal kan doen, is zij veelgevraagd. Gisteravond vervolgde zij haar verhaal in Jinek. Helaas hadden haar woorden van een avond eerder nog geen andere wending gekregen. „Ik kan er gewoon niet bij dat ik in één klap een deel van mijn familie ga verliezen.” Terwijl de tranen bij Karsu komen, zegt zij toch met verbeten gezicht: „Ik wil dat niet, ik wil hulp… snel! Ik heb gehoord dat het zo hopeloos is… Mijn oom Yilmaz die moet naar mijn nicht Tuna, maar die zit onder een gebouw met haar man en haar zoon. Haar dochter leeft. Ze waren aan het wachten op een bulldozer en die kwam maar niet. Dus mijn oom is maar zelf gaan graven met zijn handen. Mijn oom is een man van statuur en een hele heer en ik zie hem dan zo graven… En ik heb nog een andere nicht, niemand kijkt naar haar om. Dat is namelijk iets verder, ze komen daar niet.”



Troost voor Karsu

Ondertussen stromen de tranen echt en ook Eva Jinek houdt het lang niet droog. Ze probeert daarom wat goede kanten te benoemen: „Giro555 is vandaag een nationale actie gestart. Er zijn ook veel kleine lokale initiatieven. Mensen die uit onmacht proberen om iets te doen. Ik zegt niet dat dat helpt, of troost biedt. Maar… geeft het je iets van, nou ja, misschien geeft het je wel iets van troost.”

Het is duidelijk. Door de tranen staan niet alle woorden meer goed op een rij, maar Karsu antwoordt standvastig. „Já. Voor mij enorm. Ik pleitte er gisteren al voor (zij zat toen aan tafel in Op1, red.) dat ik wilde dat Giro555 zou komen. Wat ik ook begrijp is dat ze bezig zijn, mijn verloofde onder andere, om een gezamenlijke website te krijgen. Zo van ‘wat is er nodig?’ en ‘hoe kunnen we gestructureerd doen?’ Ik krijg zoveel berichten van lieve Nederlandse mensen. Van lieve Turkse Nederlandse mensen. Ze vragen allemaal wat ze kunnen doen. Mijn nicht in Lelystad heeft een actie opgezet om babyspullen in te zamelen. Maar alleen weet men niet hoe, wat, waar en in welke vrachtwagens. Dus daar komt binnenkort een website voor.”

Toevallig en treurig tegelijk

Karsu sluit af met een eigen toevallige en niet zo treurige ervaring: „Ikzelf… Het is zó bizar, in september ben ik daar een paar weken geweest. Want ik ben bezig geweest met een reis-kookprogramma om aan Nederland te laten zien hoe mooi de regio is. Ik ben in Gaziantep geweest, in Hatay. Er zijn prachtige beelden dat ik daar aan het eten ben met mijn familie. Over twee weken gaat Nederland dat zien, dat komt op tv…”

In Jinek worden de beelden weer ingestart en Karsu wijst ernaar, terwijl zij de tranen nogmaals verbijt: „Ik weet niet of die mensen er nog zijn. Of dat de stad er nog is. Ik heb een kookboek gemaakt met deze tantes. We hebben een WhatsApp-groep, waarin we recepten met elkaar delen. We zitten daar nu in te appen van ‘leeft die en die nog?’ Het kookboek zit nu nog in de pre-sale. Dus ik heb bedacht dat alles wat ik daaraan tot 7 maart verdien, dat dat naar Turkije gaat. Mensen kunnen naar mijn website. Dan kunnen zij het boek kopen en dan gaat het geld naar Turkije. Ik ben ook een beetje blij, want ik vertelde het net bij RTL Boulevard en toen ging mijn website plat. Duizenden boeken gaan er nu al uit. We gaan straks met m’n ouders een gymzaaltje huren om alles te signeren en te versturen.”

Dan toch weer een grote slik: „Ik wil echt iedereen heel erg bedanken, namens mijn familie.”

