‘Horror’-zorgboerderij wil open blijven ondanks heftige beschuldigingen: ‘Lijfstraffen en vernedering’

Lijfstraffen, slaan, met het hoofd in de wc geduwd worden of met pindakaas besmeurd en dan afgelikt door een hond. Het klinkt als brute middeleeuwse praktijken, maar in een Groningse zorgboerderij ging het er lange tijd zo aan toen. De slachtoffers? Verstandelijk beperkte en zwaar autistische mensen. De zorgboerderij moet dicht, maar daar zijn de eigenaren het niet mee eens. Ze willen verder met hun werk.

De familie W. richtte zorgboerderij Aurora Borealis tien jaar geleden op in het Groningse Wedde. Een kleinschalige zorginstelling bedoeld voor een kwetsbare doelgroep. Maar achter de gesloten deuren van de boerderij, ging het er zorgwekkend aan toe. De buurtbewoners bleken al die tijd van niks af te weten.

Horrorpraktijken op Groningse zorgboerderij met gehandicapten

De Telegraaf schreef over de ontdekkingen en opschudding in het Groningse plaatsje. Het rapport met bevindingen kwam maandag naar buiten. Daarin wordt omschreven wat er allemaal bij Aurora Borealis plaatvond. Lijfstraffen en vernederingen bleken hier veelvuldig voor te komen. Inmiddels is de zorgboerderij gesloten en is justitie is nog bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar de zes betrokkenen.

Hoe dit toch lange tijd kon gebeuren? Omdat de zorgboerderij bestond uit een klein aantal werknemers, omzeilden de eigenaren een hoop wet- en regelgeving. Daarnaast werd de zorg betaald vanuit persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Waarbij de budgethouder, vaak de familie, bepaalt of de zorg voldoende is. „Maar zo’n budgethouder heeft natuurlijk niet overal zicht op als een cliënt ergens anders woont”, aldus Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Deze instantie benadrukt dat kleine gehandicaptenzorg toeneemt in Nederland en het toezicht daarom beter moet.

Eigenaren willen verder

Nu blijkt dat de familie W. niet akkoord gaat met de gedwongen sluiting, meldt hun advocaat. Integendeel de eigenaren willen verder met hun werk. Daarom volgt er een bezwaarprocedure bij de inspectie en eventueel later stappen richting de rechter. De eigenaren geven toe dat er „dingen niet goed zijn gegaan”. Maar volgens hen zijn diegenen die zich schuldig maakten aan wanpraktijken niet meer op de boerderij werkzaam. Waarmee de eigenaren concluderen dat zij prima verder kunnen. Het Openbaar Ministerie is dus echter nog bezig met het strafrechtelijk onderzoek. Het is nog niet bekend of en zo ja wanneer de zaak voor de rechter komt.