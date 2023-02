Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sigrid Kaag niet gediend van Jeroen Pauw, die vraagt: ‘Denkt u niet: misschien ligt het aan mij?’

Dat zondag enkele tientallen demonstranten D66-leider Sigrid Kaag opwachtten met fakkels, houdt de gemoederen nog altijd bezig. Bij talkshow Khalid & Sophie was Kaag aanwezig om over de betogers met hun brandende fakkels te praten. Van een vraag die Jeroen Pauw aan haar stelde, was ze niet gediend.

Jeroen Pauw zat tegenover de D66-leider aan tafel in de talkshow. Hij vroeg aan haar of zij niet weleens denkt: „ Misschien ben ik zelf… ligt het ook niet aan mij? Misschien maak ik deel uit van een overheid die deze mensen teleurstelt?'” Die vraag vond Kaag ‘te makkelijk’ en ‘de omgekeerde wereld’. „Ik ga niet uitleggen waarom mensen mij met fakkels opwachten”, zei ze.

„Ik vind het heel makkelijk. Het wordt vaak over D66 gezegd: dat wij zouden polariseren. Nee, wij agenderen over thema’s als stikstof en de klimaataanpak. Andere partijen hebben daar jaren van weggekeken of hebben jarenlang gedaan alsof het niet zo belangrijk was. Maar het is superbelangrijk.”

Jeroen Pauw vraagt aandacht voor Geert Wilders: ‘Wordt al 20 jaar bedreigd’

Daarvoor had Jeroen Pauw in de talkshow al zijn zegje gedaan over de demonstratie die afgelopen weekend plaatsvond voor de neus van Sigrid Kaag. Hij vindt het gek dat hij de politie niet heeft gezien. Ook ziet hij dat dit soort protesten de afgelopen jaren alsmaar toenemen. „De onvrede in de samenleving groeit.”

Maar hij wil wel even benoemen dat het wat betreft bedreigingen met één politicus nog een stuk erger gesteld is: Geert Wilders. „Het is al bijna 20 jaar geleden dat Geert Wilders bedreigd werd en dat is tot op de dag van vandaag zo. Dat vergeten we weleens, maar die man leeft nog steeds in een hel.”

‘Mij heks noemen maakt niet dat we klimaat van waardig debat krijgen’

Sigrid Kaag wil daar wel een kanttekening bij maken. „Wilders radicaliseert en demoniseert op Twitter. Dan vraag je je ook af hoe we met z’n allen een verantwoordelijkheid voor elkaar behouden. Je kunt verschillen van mening, maar je dehumaniseert niet de ander. Je roept juist op tot vrijheid voor elkaar.”

Jeroen Pauw hoort het aan en vraagt dan: „Vindt u dan dat Wilders medeverantwoordelijk is voor de mensen die daar staan met een fakkel?” Daarvan wilde Kaag niet een één-op-één-relatie maken. „Maar…”, zei ze. „Kijkt u nou eens naar zijn sociale media.”

„Maar ook naar dat van een aantal andere radicaliserende politici. Nee, het is niet één-op-één zo. Maar mensen allerlei dingen noemen, aantijgingen, beledigingen, tot terrorist de facto verklaren, mij als heks noemen. Dat maakt niet dat we een klimaat krijgen van een waardig debat. Laten we in godsnaam een beetje fatsoenlijk met elkaar opereren.”

Overigens reageerde Geert Wilders na de uitzending direct op de woorden van Kaag. „Ze suggereerde bij Khalid & Sophie dat ik de bedreigingen en beveiliging aan mezelf te danken heb omdat ik zou ‘radicaliseren en demoniseren’. Ik heb een aantal fatwa’s gekregen en 1000 doodsbedreigingen per jaar en ik zou radicaliseren? Wat een intens slecht mens is het toch”, haalde hij uit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kaag suggereerde bij @khalidensophie dat ik de bedreigingen en beveiliging aan mezelf te danken heb omdat ik zou “radicaliseren en demoniseren”. Ik heb een aantal fatwa’s gekregen en 1000 doodsbedreigingen per jaar en ik zou radicaliseren? Wat een intens slecht mens is het toch. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 20, 2023

Kritiek op vraag van Jeroen Pauw aan Kaag: ‘Verbijsterend’

De uitzending heeft op sociale media de nodige stof doen opwaaien. Sommige kijkers kunnen de vraag van Jeroen Pauw aan Kaag over haar eigen invloed wel begrijpen, maar er klinkt ook veel kritiek. „Schandalig dat Jeroen Pauw vraagt of intimidatie en bedreigingen aan Kaag zelf zouden kunnen liggen. Ranzige victim blaming en verbijsterend”, noemt Sander Schimmelpenninck het.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Schandalig dat Jeroen Pauw vraagt of intimidatie en bedreigingen aan Kaag zelf zouden kunnen liggen. Ranzige victimblaiming en verbijsterend dat iemand die de dynamiek en gevaren van sociale media kent of zou moeten kennen zo’n vraag stelt. — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) February 20, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jeroen Pauw werd even de Jack van Gelder van dienst toen hij aan Sigrid Kaag vroeg of het eigenlijk niet haar eigen schuld was, dat fakkeltuig en zo. En dat Wilders ook heel zielig was. O, Jeroen dacht ik. Niet boven je macht grijpen. Dat deed hij wel — Henk Spaan (@HenkSpaan9) February 20, 2023

Bekijk de uitzending van Khalid & Sophie van gisteren hier terug.