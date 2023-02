Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onze Man bij de Taliban maakt weer indruk: ‘Een beetje stil van’

Sinds de taliban aan de macht is, gelden er steeds meer regels in Afghanistan. Zo mogen vrouwen niet meer naar school. Toch gaat een groep Afghaanse vrouwen met gevaar voor eigen leven iedere dag naar een illegale school. In Onze Man bij de Taliban vertellen ze aan Thomas Erdbrink hoe dat in zijn werk gaat. Net zoals voorgaande weken zijn de reacties op het programma weer lovend.

Op YouTube presenteerde Sana Hashemi tot voor kort de Kaboel Show, een programma vol nieuwtjes uit de hoofdstad van Afghanistan. In haar laatste aflevering liet ze voorbijgangers de gezichten van talibanleiders raden. De machthebbers wilden niet dat zij dit online zou zetten en bedreigden haar toen ze dat toch deed.

Onze man bij de Taliban ontmoet een Afghaanse YouTuber

„Als ik een man was geweest, dan had ik geen problemen gehad”, vertelt Hashemi. „Op straat komen er nu mannen naar je toe die zeggen dat het niet mag. Ze vinden het een schande dat een vrouw een man interviewt. De taliban vindt dat de vrouw gemaakt is om thuis te zitten.”

Als Hashemi nog één aflevering online zou zetten, dan zouden ze haar niet meer levend of dood kunnen vinden. „Ik was elke dag bang en deed geen oog dicht.” De YouTuber is nu zes maanden zwanger en wil dat haar kind haar ziet als een rolmodel. „Ik wil dat het weet dat zijn moeder zich kan redden in zware omstandigheden. Ik heb een opleiding gehad. Als ik thuis moet blijven, kan ik me niet verder ontwikkelen. Dan bestaat de rest van mijn leven uit het huishouden.”

Met gevaar voor eigen leven tóch naar school

Hashemi is niet de enige vrouw die problemen ondervindt in het dagelijkse leven sinds de taliban weer aan de macht is. Sinds al het onderwijs voor vrouwen is verband, komen vrouwen achter hoge muren en gesloten deuren in het geheim bij elkaar. Zo bezoekt Erdbrink een centrum, waar vrouwen zich toch kunnen voorbereiden op hun eindexamen. Dat de leerlingen hier in het geheim naar toe komen, wil niet zeggen dat ze geen angst hebben.

„We zijn bang dat op een dag de taliban in de deuropening verschijnt”, vertelt een van de vrouwen uit de groep. „Maar dit is de enige hoop die we nog hebben. We hopen nergens meer op, behalve dat we nog kunnen studeren. Mijn ouders zijn doodsbang als ik weer naar school vertrek.”

‘Bij alles wat we doen voelen we angst’

Voor de veiligheid komen de leerlingen in hun eentje naar school. „Als we in groepjes zouden komen, denkt de taliban dat ze weer gaan demonstreren. Ze hopen dat we spijt krijgen dat we zijn gaan studeren. Ze zijn ongeschoold en hebben niet gestudeerd. Ze willen de volgende generatie ongeschoold houden”, legt de illegale leerling uit. „Bij alles wat we doen, voelen we angst. Toch zullen we door moeten blijven gaan.”

Dat de vrouwen ondanks alle restricties tóch naar school gaan, vinden kijkers van het programma bewonderenswaardig. „Stil van. Onvoorstelbaar toch, wat daar gebeurt. Dappere vrouwen, levend in angst”, luidt een van de vele lovende reacties op Onze man bij de Taliban.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dapper meisje zonder gezichtsbedekking, maar ze speelt met haar leven: "Ze weten dat de vrouwen veel sterker zijn dan de Taliban en dat idee vinden ze angstaanjagend. Daarom mogen vrouwen niets. Maar zelf zijn ze ongeschoold en hebben niet gestudeerd." #onzemanbijdetaliban — Jasper Verkroost (@_MrWriter) February 5, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"De vrouwen in Afghanistan verliezen hun rechten stap voor stap." Vrouwen worden uitgewist en rechters vogelvrij verklaard, sinds de Taliban veroordeelde moordenaars vrij liet. Willekeur regeert. Wat een moed dat zij zich dan tóch hebben laten interviewen. #OnzeManbijdeTaliban pic.twitter.com/CBL0tMkgX4 — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) February 5, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“We slaan onze handen ineen, tot de overheid ze boeit”, aldus een vrouw in Afghanistan die Afghaanse meisjes wil helpen op te komen voor hun rechten. Vreselijk om te zien, hoe vrouwen door de Taliban worden ‘uitgewist’.#OnzeManbijdeTaliban — Metje van Elten🇺🇦 (@VanMetje) February 5, 2023

