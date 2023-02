Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is gratis ov voor de armen een goed idee? ‘Zou voor iedereen moeten zijn’

Als het aan de PvdA en GroenLinks ligt, reizen armere Nederlanders binnenkort voor noppes met het ov. Rijke burgers en het bedrijfsleven zouden voor de kosten moeten opdraaien. Veel mensen zetten hun vraagtekens bij dit plan.

De twee samenwerkende linkse partijen willen 400 miljoen euro uittrekken voor hun plan, die de naam ‘Iedereen stapt in’ kreeg. Het doel is om vervoersarmoede tegen te gaan. Dat schrijft het AD. Volgens de partijen kwam het kabinet automobilisten wél tegemoet door de brandstofaccijnzen te verlagen, maar liepen de prijzen voor bus- of treinkaartjes ondertussen verder op.

PvdA en GroenLinks willen jaar experimenteren met gratis ov

Kamerleden Habtamu de Hoop (PvdA) en Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) willen een jaar lang experimenteren in steden en op het platteland. Mochten de proeven goed uitpakken, dan kan het openbaar vervoer daarna eventueel gratis voor lagere inkomens worden. „Het ov moet een primair basisrecht zijn, niet iets waarmee geld wordt verdiend. Er zijn kleine groepen die het ov heel hard nodig hebben. Mensen in een rolstoel en slechtzienden worden heel hard vergeten”, zei Bouchallikht tegen de krant.

De Hoop zei vanochtend in Goedemorgen Nederland dat hij vindt dat het ov meer in dienst moet staan van de samenleving. „Het staat nu vast van het rendementsdenken, dat moet gewoon anders. Dat begint met echt investeren in het openbaar vervoer. Dat moet betaalbaarder, maar wij vinden ook dat de bereikbaarheid van het ov een basisrecht zou moeten zijn. Door het hele land zie je dat een op de drie buslijnen dreigt te verdwijnen. Dat kunnen we gewoon niet accepteren, want voor sommige mensen betekent geen bus, geen baan. Als mensen niet meedoen, kost dat ons veel meer.”

Jan Paternotte (D66): ‘Bus rijdt niet gratis’

Jan Paternotte (D66), die aan tafel zit bij Goedemorgen Nederland, is geen fan van het plan. „Ik denk dat je in campagnetijd moet opletten als politici zeggen: we gaan dingen gratis maken. Ik denk dat het beter is om te zorgen dat iedereen voldoende geld in zijn portemonnee heeft, waardoor je ook de keuze kunt maken om in de bus te stappen, in plaats van te doen alsof die bus gratis rijdt. Want dat is natuurlijk niet zo. Het doet een beetje denken aan toen Jesse Klaver een paar jaar geleden zei dat hij iedereen die 18 wordt 10.000 euro wil geven.”

Vraagtekens bij plan: ‘Gratis bestaat niet’

Ook op Twitter klinken twijfels. Veel mensen denken dat het beter zou zijn om het ov gratis voor iedereen te maken. „Wat wordt dan de grens van ‘arm’ en ‘rijk’? En hoe ga je ‘arm’ bereiken? Is het niet beter om het ov voor iedereen gratis te maken en de ‘rijken’ meer te belasten?”, vraagt iemand zich af. „Gratis bestaat niet”, klinkt er ook.

Toch zijn er ook mensen die het plan toejuichen. „Waarom zou je met een hoog inkomen gratis ov moeten krijgen?” Ook wordt er gewezen naar Luxemburg, dat in 2020 het eerste land ter wereld waar reizen met het openbaar vervoer helemaal gratis is.



Gratis bestaat niet. Investeer in frequent, hoogwaardig, betrouwbaar, comfortabel en betaalbaar OV voor iedereen. https://t.co/lo3NQqCZov — An-Jes Oudshoorn (@AnneJessicaLise) February 13, 2023



Ik wil dat het ov voor iedereen gratis is. Investeer meer in het ov! — Atargatis (@QueenAtargatis) February 13, 2023



Ljjkt me geen goed idee. Wat gratis is leidt vaak tot misbruik.

Dan kan tram of bus bijvoorbeeld een hangplek voor pubers en/of daklozen worden. Maak OV alleen goedkoop, maar niet gratis.

Gratis email leidde tot spam, bevorderde dat althans. — Martin Kramer (@beundata) February 13, 2023



Een hoop commentaar over het voorstel voor Gratis OV voor de wat minder rijken. "Want waarom moeten wij dat betalen". Alsof minder rijke mensen nooit meebetalen aan ik noem maar iets: snelwegen waar niemand op zit te wachten want geen auto… — Saskia (@saskia86) February 13, 2023



