Lenteweer in aantocht: ‘Deze week veel zon en temperaturen tot 13 graden’

Binnen één week van temperaturen rondom het vriespunt naar lenteweer: zo snel kan het gaan in ons kikkerlandje. Vandaag schijnt het zonnetje en het blijft de hele week aangenaam.

Dat schrijft Weeronline.

Vandaag en morgen: lenteweer met koudere nachten

Het is vandaag ronduit zacht voor de tijd van het jaar en op veel plekken zonnig. Alleen in het uiterste noorden overheerst de bewolking. Volgens de weersite kan het, omdat er ook weinig wind staat, een beetje lenteachtig aanvoelen. Het is dan ook de perfecte dag voor een wandeling. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 8 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 12 graden in het zuiden. Vanavond koelt het snel af. In het binnenland kan het zelfs lokaal een graadje gaan vriezen. Later in de nacht ontstaat wat nevel of mist.

Morgen begint de dag koud. Op verschillende plaatsen zullen de autoruiten gekrabd moeten worden en er komt regionaal wat mist of nevel. Maar in de loop van de ochtend breekt het zonnetje door. De zon schijnt volop, bij een zwakke en matige wind. De temperaturen kunnen oplopen tot 12 graden. Ook morgenmiddag is weer een uitstekend moment om de buitenlucht in te gaan. In de avond koelt het flink af en liggen de temperaturen rond het vriespunt.

De rest van de week

Woensdag wordt, zo verwacht de weersite, een iets mindere dag. De dag begint fris en de zon heeft wat meer moeite om door te breken. Wel blijft het droog en met 10 tot 13 graden ronduit zacht. Donderdag wordt zeer wisselvallig. In de ochtend komt in het uiterste oosten eerst nog wat zon voor, maar bewolking neemt snel de overhand. Ook gaat tijdelijk regenen. Toch blijven de temperaturen prettig: tussen 9 en 12 graden.

De dagen hierna verlopen licht wisselvallig. Verwacht geen grote neerslaghoeveelheden, maar enkele buien kunnen zeker voorkomen. Vooral vrijdag en zaterdag is dit het geval. Zondag is het overwegend droog, maar wel bewolkt. De verwachte temperatuur ligt overdag tussen de 8 en 10 graden en ‘s nachts enkele graden boven nul. Na het weekend gaat de zon weer vaker schijnen, met opnieuw wat koudere nachten.

Lente in februari

Is lente in februari eigenlijk normaal? Metro schreef eerder dat we in februari best vaak al een echte lentedag met maxima van 15 graden of meer beleven. „Februari is een echte wintermaand, maar als de wind lange tijd uit het warme zuiden waait kan het al voorjaarsachtig zijn. Dan is het plotseling lente in februari. In 1900, 1990 en 2019 zijn lokaal zelfs warme dagen gemeten, waarop het 20 graden of meer werd”, legde Weeronline hierover uit.