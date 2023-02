Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste aflevering Chateau Meiland zorgt voor kritiek: ‘Zou bijna medelijden krijgen’

De beroemde Meilandjes zijn om verveling tegen te gaan alweer druk bezig met klussen. Gisteravond was de eerste aflevering van het achtste seizoen van Chateau Meiland te zien op SBS60, waar 890.000 mensen naar keken. Naast de verschillende projecten die al lopen, is Maxime Meiland bezig met bezuinigen zodat ze haar miljoenenvilla kan kopen. Twitteraars leven met haar mee: „Je eigen kinderen opvoeden en opvangen van school. Heftig.”

De familie Meiland is druk met verschillende projecten. Ze zoeken een huis voor Montana, wiens relatie onlangs uit is gegaan, ze denken eraan om een nieuw hondje te nemen én ze zijn druk met de verbouwing van hun eigen huis. Toch hebben ze hun handen nog niet vol genoeg en starten ze in het programma Chateau Meiland met het verbouwen van een pension genaamd Code Rosé. Er moet behoorlijk wat worden opgeknapt. Het interieur van het pension is namelijk erg geel, en laat dat nou net de kleur zijn waar de familie een hekel aan heeft. De familie hoopt in het voorjaar gasten te kunnen ontvangen in het pension.

Leven wordt omgegooid

Zoals gewoonlijk klagen de Meilandjes in Chateau Meiland hier en daar wat over hun leven. Het online kinderkledingbedrijf Vila Vito van Maxime is een vroege dood gestorven en het kantoor moet opgedoekt worden. Maxime vertelt dat ze door de miljoenenvilla die ze op het oog heeft, moet gaan bezuinigen: „De auto moet eruit. Geen schoonmaaksters meer. Claire gaat niet meer naar de buitenschoolse opvang en Vivé maar een keer in de week.” Ze noemt het zelf „het een en ander omgooien”. Maxime gaf in het programma ook aan precies berekend te hebben hoe ze netjes kan rondkomen.



"Het leven omgooien" geen schoonmaaksters meer….. je eigen kinderen opvoeden en opvangen na school. Heftig 😱😱😣#chateauMeiland pic.twitter.com/yy8JMevUGo — Joyce Derksen Fotografie 📸🖼️ (@JoyceDFoto) February 27, 2023



Chateau Meiland minder populair

„De huizenjacht en het opknappen. Het voelt alsof ik naar een herhaling zit te kijken”, zegt iemand op social media. Chateau Meiland is minder populair dan voorgaande jaren, zo werd de eerste aflevering van het zevende seizoen vorig jaar in augustus door 887.000 mensen bekeken. Ongeveer net zo veel als de eerste aflevering van gisteravond. Maar als je de kijkcijfers vergelijkt met de seizoenen dáárvoor, kijken er veel minder mensen naar Chateau Meiland. De overige seizoenen, met uitzondering van het eerste, werden namelijk door 1 miljoen mensen of meer bekeken.



De khardasians van Nederland maar dan minder knap, alles voor een euro

en fame, kots #chateauMeiland — [email protected] (@Sammy00454067) February 28, 2023



