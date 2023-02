Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen in discussie over ‘golddigger’ Sylvie Meis: ‘Is het iets slechts?’

Johan Derksen is bepaald geen fan van Sylvie Meis, die zondag aankondigde te scheiden van Niclas Castello. Volgens hem is ze alleen maar uit op geld en ‘moet ze nu op zoek naar de 18e multimiljonair’. Na die uitspraken belandt hij in Vandaag Inside in een discussie of we over dat ‘golddiggen’ wel zo slecht moeten praten.

„Het is toch niet te geloven”, begint Johan Derksen over de liefdesbreuk van Sylvie Meis. „Dat meisje is gewoon hysterisch. Ze wordt nooit verliefd op de plaatselijke bakker of de loodgieter die wat komt repareren. Het is altijd de dichtstbijzijnde multimiljonair. Echt een verschrikkelijk wijf”, laat hij in niet mis te verstane woorden blijken wat hij van de hele situatie vindt. Maar dat ging er in de uitzending van gisteravond niet in bij de bargast.

‘Het kan toch dat ze dat heel aantrekkelijk vindt in een man’

„Maar het kan toch zijn dat ze dat heel aantrekkelijk vindt in een man”, gaat vaste gast Roxane Knetemann in tegen het verhaal van Johan Derksen. Het leidt tot gelach in de studio. „Ja, dat zou kunnen”, zegt Wilfred Genee op een cynische toon. Maar natuurlijk vindt Sylvie Meis dat aantrekkelijk, hoor je hem denken. „Ik begrijp niet wat je bedoelt”, reageert Johan Derksen.

„Nou, dat ze status en geld misschien heel erg aantrekkelijk vindt”, voegt Knetemann toe. „Ja, dat is het enige wat ze belangrijk vindt en dat staat me aan dat meisje tegen”, reageert Johan Derksen. Het leidt tot een discussie tussen de twee. „Je zegt net of het iets slechts is, Johan.”

Johan Derksen over ‘golddigger’ Sylvie Meis: ‘Ik vind het slecht’

Derksen legt uit waarom hij Sylvie Meis een ‘golddigger’ vindt. „Ze is begonnen met een jongen die voor NAC voetbalde. Die heeft ze daarna in de steek gelaten voor iemand die bij Ajax voetbalde. Vervolgens zat ze in de kunstenaars en de tv-sterren en filmsterren, maar het moet altijd een miljonair zijn”, reageert Johan Derksen opgewonden.

„Maar is het iets slechts? Want je zegt het een beetje alsof iets slechts is”, zegt Knetemann. René van der Gijp vindt dat ‘ze dat lekker zelf moet weten’. „Ja, dat moet dat meisje lekker zelf weten, maar ik vind het wel slecht, ja”, zegt Johan Derksen. Het leidt tot geklap in de studio. Wilfred Genee wil daar nog wat aan toevoegen: „Het is wel duidelijk. Je weet bij haar wel waar je aan toe bent.”

Discussie over uiterlijk van Sylvie Meis

Dan gaat het over het uiterlijk van Sylvie Meis, waarvan Johan Derksen op een laatdunkende manier zegt dat ze vanwege haar lengte ‘zo het circus in kan’. „Maar we kunnen niet zeggen dat ze er niet goed uit ziet”, zegt René van der Gijp.

„Nee, ik vind dat niet”, is tafelgast en advocaat Job Knoester het met hem oneens. „Ik vind het veel te veel plastic. Daar moet je van houden.”

Bekijk het fragment uit de uitzending van gisteren hier.

Huwelijk van Sylvie Meis na 2,5 jaar gestrand

Sylvie Meis en haar man Niclas Castello bevestigden zondag dat ze na een huwelijk van 2,5 jaar gaan scheiden. „Het is met pijn in ons hart dat we aankondigen dat we samen hebben besloten om uit elkaar te gaan”, lieten Meis en Castello weten aan de Duitse krant BILD. „We kijken terug op een hele fijne tijd, maar we moeten accepteren dat onze levens te verschillend zijn voor een toekomst samen.”

Meis en Castello huwden in 2020. Eerder was Meis acht jaar getrouwd met voetballer Rafael van der Vaart, van wie ze in 2013 scheidde. Samen hebben zij een zoon, Damián.