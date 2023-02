Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maxime Meiland openhartig over seksueel misbruik: ‘Clairetje is mijn redding geweest’

Maxime Meiland komt binnenkort met een boek over het seksueel misbruik waar zij in het verleden mee te maken heeft gehad. Met het boek, ‘Maxime – misbruikt, ontspoord en nu…. gelukkig!’, hoopt ze jongeren mee te geven dat het „uiteindelijk wel goedkomt”. De 27-jarige Meiland schoof gisteravond aan bij Humberto op Zondag op te praten over het boek, dat op 30 maart uitkomt.

Bij Humberto aan tafel vertelt Meiland openhartig over het seksueel misbruik waar zij mee te maken heeft gehad. „Het begon eigenlijk rond mijn veertiende, met een naaktfilmpje dat verspreid werd op school.”



‘Alleen maar bergafwaarts’

„Daarna heeft het een hele lange tijd geduurd”, gaat Meiland verder. „En weet je, als je het ene rottige meemaakt, dan wordt je hele karakter aangetast daardoor en dan ga je alleen maar bergafwaarts.”

Uiteindelijk heeft Meiland het aan haar ouders verteld, die een lange tijd niet wisten wat er met hun dochter aan de hand was. „Ze vertoonde wel heel moeilijk gedrag, maar ik wist niet dat dat speelde, want dat had ze niet verteld. Maar dat is een hele moeilijke periode geweest”, vertelt Erica Meiland.

„Drankflessen die verdwenen of ‘s nachts ging ze de hort op. Dan kwam ik haar tegen in de gang en vroeg ik waar ze naartoe ging, waarna ze weer haar kamer in schoot. Maar als ik dan ‘s morgens wakker werd, dan zag ik dat ze weer uit het raam was geklommen en de hort op was geweest. Allemaal toestanden die je niet wil voor je kind.”

Claire is de redding geweest voor Meiland

„Het heeft wel tot mijn 21ste geduurd”, vertelt Meiland. Voor Meiland is haar dochtertje Claire wel echt haar „redding” geweest. „Omdat je dan eindelijk iets hebt waarvoor je kan leven. Want ik heb ook wel echt momenten gehad van ‘dit komt niet meer goed’ en ‘ik zie het allemaal niet meer zitten’.” Meiland heeft zelfs een aantal keer pogingen tot zelfdoding gedaan, zo vertelt ze aan Humberto.

„Clairetje heeft je er echt uitgehaald?”, vraagt Humberto haar. „Ja”, antwoordt Meiland zelfverzekerd. „En heb je ook ooit hulp gezocht?”, gaat Humberto verder. „Ja, mama is wel echt mijn steun geweest. Dus toen ik het uiteindelijk had verteld, heeft mama meteen gezegd, ‘ga in therapie’. En dat is ook wel echt de key, dat is zo belangrijk”, vertelt Meiland. „Sowieso het vertellen aan je ouders, want zij zijn je veilige haven en kunnen jou er echt in ondersteunen.”

Met haar boek hoopt Meiland de lezers mee te geven dat ze er niet alleen voor staan, omdat zij dat gevoel toentertijd zelf wel had. „Daarom zit ik hier, om andere meiden en jongens mee te geven: je bent niet alleen.”

Denk je aan zelfdoding? 113 zelfmoordpreventie is er dan voor je. Je kunt geheel anoniem chatten of bellen met het gratis nummer 0800-0113.

Humberto op Zondag terugkijken? Dat kan via RTLXL.nl.