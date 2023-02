Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bobbi Eden en Rutger Castricum keren zich tegen ‘drugs-denkwijze’ Filemon Wesselink

Drugs wel of niet legaliseren? Of in ieder geval decriminaliseren? Aan de HLF8-tafel denkt Filemon Wesselink dat legalisatie van harddrugs best een uitkomst zou kunnen bieden. Maar tafelgasten Bobbi Eden en Rutger Castricum hebben overduidelijk hun bedenkingen bij die aanpak.

In een Canadese provincie gaat een nieuw experiment van start waarbij het bezit op harddrugs niet wordt bestraft. En aan tafel bij HLF8 komt ook de legalisatie van harddrugs ter sprake. Filemon Wesselink heeft daar wel oren naar.

Filemon Wesselink pleit voor legalisatie harddrugs

Volgens de Canadese aanpak zou iemand 2,5 gram harddrugs op zak mogen hebben. Daar kun je volgens Wesselink wel twee a drie nachten mee doorhalen. „Best veel”, concludeert hij. De oud-Spuiten en Slikken-presentator benadrukt dat je tegenwoordig nooit precies weet wat je binnenkrijgt. „Mijn ervaring met harddrugs is dat je nooit goed kan doseren. En dat maakt het soms ook link.”

Volgens hem haal je dat gevaar weg als je de boel legaliseert. Waarna hij een vergelijking maakt met alcohol. Hélène Hendriks benadrukt dat het niet om legalisatie gaat, maar decriminalisatie. Bedoeld om voornamelijk verslaafden niet als ‘crimineel’ te bestempelen, maar beter te kunnen helpen.

Bobbi Eden en Rutger Castricum hebben bedenkingen

Tafelgast Bobbi Eden vindt dat een vreemde denkwijze. „Mensen die nog niet hebben gebruikt, geef je nu toch juist veel makkelijker de kans om hieraan te komen? Ik begrijp hier helemaal niks van.” Wesselink benadrukt dat je momenteel, „hier in Amsterdam”, binnen een half uur aan drugs komt. Waarna Eden vertelt dat zij niet zou weten hoe ze dat zou moeten doen. Toch denkt Wesselink dat als je harddrugs uit het illegale circuit haalt, door bijvoorbeeld een ‘apotheek’ creëren. „Waar je een identiteitskaart laat zien en bepaalde hoeveelheden kunt kopen. Dat is moeilijker nog dan nu.”

Rutger Castricum hoort de discussie twijfelachtig aan. „Eigenlijk bepalen dan de verslaafden dat het geaccepteerd gaat worden.” Hij vreest dat het stimulerend werkt voor mensen die nooit met drugs in aanraking zijn gekomen, net zoals Eden benadrukte.

HLF8-tafel wordt het niet eens over legalisatie drugs

Wesselink haalt aan dat de huidige aanpak zorgt voor veel criminaliteit, onder meer in landen als Mexico of Colombia. „Maar wat heb ik daar hier mee te maken?”, zegt Castricum en ook Eden sluit zich daarbij aan. De tafel concludeert dat de drugscriminaliteit in Nederland ook behoorlijk aanwezig is. Volgens Wesselink werkt de huidige aanpak niet. „Die ‘war on drugs’ heeft nooit echt gewerkt.”

Wesselink en jurist Kaj Hollemans verwijzen naar Portugees onderzoek. Daaruit blijkt dat legalisering juist het aantal drugsgebruikers deed afnemen. Hollemans legt uit dat de oplossing in het midden ligt tussen streng verbieden en alles loslaten. Waarbij hij pleit voor legalisatie, met regulering. Zoals een leeftijdsgrens en een maximaal aantal verkooppunten. Maar Eden en Castricum kijken bedenkelijk bij die conclusie en lijkt niet bepaald overtuigd.

Overigens is er de laatste tijd wel vaker gekibbel aan de HLF8-tafel. Zo botsten eerder Jan Slagter en Henk Krol en ook Frits Huffnagel kreeg een groot deel van de tafelgasten tegen zich.

