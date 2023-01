Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan Slagter en Henk Krol botsen aan HLF8-tafel: ‘Dit is echt onzin’

De uitspraken van de Paus over homoseksualiteit, maakten gisteravond bij HLF8 het een en ander los. Omroepman Jan Slagter keerde zich fel tegen deze uitspraken, mede door een persoonlijk familieverhaal. Oud-politicus Henk Krol, die zelf openlijk uitkomt voor zijn geaardheid en bekend staat als voorvechter van de homorechten, bekeek de boel anders. Daardoor botsten de twee aan tafel. En voornamelijk Slagter leek geraakt.

Aan de HLF8-tafel komen recente uitspraken van de Paus ter sprake. Hij gaf een interview aan een Amerikaans persbureau en één uitspraak sprong daaruit. De Paus claimde namelijk dat homoseksualiteit ‘geen misdaad, maar een zonde is’. Eerder deze week keerden de HLF8-tafelgasten zich tegen Frits Huffnagel en dat zorgde voor gekibbel aan tafel.

Henk Krol reageert milder op uitspraken Paus over homoseksualiteit

Aan tafel is eigenlijk iedereen het erover eens dat iemand moet kunnen zijn wie hij of zij is. Tafelgast Slagter keert zich tegen de uitspraken van de Paus. Mede-tafelgast Henk Krol bekijkt de woorden van de kerkleider net iets anders. „Henk, jouw geaardheid is een zonde, volgens de Paus”, concludeert presentator Sam Hagens. Krol: „Ik verbaas mij dat iedereen aanslaat op dat ene zinnetje. Ik heb de moeite gedaan om de uitspraak van de Paus helemaal te lezen. Ik ben altijd voorvechter geweest voor homorechten, maar hij zegt iets heel vriendelijks.”

Daarna leest Krol de woorden op waar onder meer in staat dat de veroordeling van homoseksualiteit te ver gaat. Deze Paus belichtte de landen waar mensen om hun geaardheid veroordeeld worden of de doodstraf krijgen. „Daar protesteerde hij tegen. En dan zegt hij: ‘We moeten een onderscheid maken tussen zonde en misdaad. Met die Rooms-Katholieke Kerk moet hij dat wel zeggen”, aldus Krol.

Jan Slagter geraakt door onderwerp

„Dit is echt onzin”, reageert Slagter fel. „Ik vind het echt heel raar Henk, dat jij dit zegt.” Daarna vertelt Slagter over zijn twee broers die veertig jaar geleden uit de kast kwamen. Eén van hen blijkt overleden aan aids. „Die hebben het echt verschrikkelijk gevonden dat ze een opa hadden, die ze geen hand wilde geven, omdat hij dacht dat ze zondig waren. Het feit dat jij nu hier zegt: ‘Best wel een aardige paus…'”, zegt Slagter verbouwereerd.

Volgens Krol is er nog geen Paus in de geschiedenis geweest die zo ver is ging als hij. Slagter verheft zijn stem. „Hij moet zeggen: ‘Ik accepteer je’, ‘Ik heb je lief’, ‘Het is geen zonde’, ‘Je mag zijn wie je bent’.” Slagter is klaarblijkelijk geraakt door het onderwerp. Hij hekelt het feit dat Krol de woorden van de Paus bagatelliseert.

‘Klojo’s in de kerk’

„Ik ben altijd blij met elke positieve stap die gezet wordt”, reageert Krol. „En deze Paus gaat een stuk verder dan al zijn voorgangers. En natuurlijk zou die Paus moeten zeggen dat het geen zonde is. Dat zegt hij niet, maar hij gaat een stap vooruit.” Volgens Krol gaan dit soort zaken stap voor stap. „En geloof me, als je dat aanmoedigt, dan hebben we de kans dat we over tijdje een Paus krijgen die de volgende stap durft te zetten. Als we nu met z’n allen dwars gaan liggen, dan ben ik bang dat als die ‘klojo’s in de kerk…” Waarna Slagter benadrukt dat hij niet dwarsligt, maar de Paus dwarsligt. Krol concludeert uiteindelijk dat de uitspraak van de Paus discriminerend is, maar hij benadrukt nogmaals dat hij blij is dat deze Paus een stap in de goede richting zet.

