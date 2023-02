Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rottigheid uithalen tijdens stappen? Zwarte lijst keert terug

Op de vuist gaan? Mensen lastig vallen? Of wellicht nog erger? Misdragingen in de horeca worden straks weer bestraft met een plek op een zogenoemde zwarte lijst. Overlastgevers komen daardoor in een heel horecagebied niet meer binnen. De lijst was een tijd van de baan, maar keert terug en daar zijn ondernemers blij mee.

Het liefst houdt men de boel tijdens het uitgaan natuurlijk gezellig, maar helaas lukt dat niet altijd. Wellicht dat de hogere bierprijs voor een kort lontje zorgt? 137 ondernemers, in zeven horecagebieden, gaan wederom met een zwarte lijst werken. Onder meer steden als Haarlem, Zwolle en Amersfoort gaan met de lijst aan de slag. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft de horecagelegenheden daarvoor groen licht, schrijft Trouw.

Zwarte Lijst verdween tijd als maatregel

Een zogenoemde zwarte lijst is niks nieuws. Voorheen gebruikten horecaondernemers die om trammelant buiten de deur te houden. Hoe dat werkte? Misdroeg iemand zich in een café, dan kon die persoon maximaal vijf jaar geen kroegen betreden in het betreffende uitgaansgebied.

De lijst verdween omdat een privacykwestie dat in de weg stond. Dit door de komst van de destijds nieuwe privacywet (avg) die in 2018 werd ingevoerd. Maar ook bleek dat de horecaondernemers deze maatregel soms onterecht of rigoureus gebruikten, oordeelde de rechter bij eerdere zaken.

Nieuwe opzet voor horeca

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bedacht een nieuwe opzet voor de zwarte lijst. Horeca-eigenaren vragen straks gezamenlijk een vergunning aan, in overeenstemming met politie en gemeente. Bij akkoord mogen ondernemers een zwarte lijst opstellen. Overlastgevers komen daar met foto’s en persoonsgegevens op te staan. Volgens KHN is de zwarte lijst een bewezen effectief en preventief middel tegen ongeregeldheden.

Zeven steden hebben de vergunning binnen, maar volgens KHN zijn tientallen horecagebieden geïnteresseerd. Hoe dat werkt? Ondernemers registreren straks via een beheerder de ‘zwarte lijst-gezichten’ in een nieuwe beveiligde database. Daar hoeft de politie niet tussen te komen. Wel kunnen beheerders van de database, onder strikte voorwaarden, persoonsgegevens en foto’s opvragen bij de politie.

Misdragingen tijdens het stappen

Dit nieuwe registratiesysteem voor ontzeggingen, waar KHN het brein achter is, voldoet aan de voorwaarden van de privacywaakhond. Deze database is beter beveiligd. Daarnaast krijgt de overlastgever inzage in zijn of haar registratie. Iemand kan tegen zo’n aantijging bezwaar maken. En mocht de onafhankelijke klachtencommissie niet meegaan in het bezwaar, kan een beschuldigde naar de rechter.

Waar de zwarte lijst eerst een termijn van vijf jaar kon bedragen, wordt dit nu verlaagd naar twee jaar. En wanneer riskeer je een plekje op die beruchte lijst? Vuurwapen-gebruik of zware mishandeling worden het zwaarst bestraft. Diefstal, lichte mishandeling of het dealen van drugs kan twaalf maanden weigering betekenen. En bij vechtpartijen, aanranding of betalen met vals geld, kan het zijn dat iemand drie tot zes maanden niet in de horecagelegenheden mag komen.