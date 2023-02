Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Zo klein als een erwt’, maar levensgevaarlijk: minuscule radioactieve capsule teruggevonden

Na een grootschalige zoektocht is in Australië een minuscule radioactieve capsule teruggevonden. Dat laat de minister van Hulpdiensten weten. Meer dan een week lang werd er gezocht naar de capsule, die zo klein is als een erwt en een gevaarlijke stof bevat.

Door de kleine dimensies leek het terugvinden van de capsule een onmogelijke taak. Maar blijkbaar hebben de Australische autoriteiten heel goed zicht waarmee ze kleine voorwerpen kunnen spotten, of hebben ze gewoon geluk gehad.

Zoektocht naar radioactieve capsule

De Australische autoriteiten, en ook de nucleaire waakhond ARPANSA, zochten langs een stuk weg van 1400 kilometer, tussen Perth en het plaatsje Newman. Op zo’n 50 kilometer van Newman trof men de radioactieve capsule uiteindelijk aan. De minister noemt de vondst een „buitengewoon resultaat” van de zoekactie. „Als je nagaat hoe groot het onderzoeksgebied was, stonden we voor een haast onmogelijke opgave. De zoekteams hebben nogal letterlijk een speld in een hooiberg gevonden.”

In het buisje, van 6 bij 8 millimeter, zit de stof cesium-137. Wie kort aan die radioactieve stof wordt blootgesteld, riskeert huidbeschadiging, brandwonden of stralingsziekte. Langere blootstelling aan de stof kan resulteren in kanker of zelfs dodelijk zijn. De zoekteams maakten gebruik van instrumenten die straling meten om de radioactieve capsule te vinden.

Verdwijning capsule

Mogelijk verdween het piepkleine voorwerp door een losgetrilde schroef uit de verpakking, waarna het van de truck viel. De Brits-Australische mijnbouwer Rio Tinto heeft zijn excuses aangeboden voor het kwijtraken van de capsule. De capsule wordt normaal gesproken gebruikt als een meetinstrument in de mijnbouw.