Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ongeluk met spookrijder op de A16: drie doden en drie gewonden

Bij een aanrijding op de A16 ter hoogte van Prinsenbeek zijn afgelopen nacht drie doden gevallen. Het voertuig kwam in botsing met een spookrijder, meldt de politie.

Er zijn ook nog eens drie mensen gewond geraakt. Ook zou er een hond zijn overleden bij de aanrijding. Er waren meerdere traumahelikopters ter plaatse.

Drie doden en drie gewonden

In de spookrijdende auto zaten drie mensen, van wie er twee zijn overleden. Dit bevestigt de politie na berichtgeving door Omroep Brabant. De derde inzittende is ernstig gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Ook in het voertuig waarmee de spookrijder in botsing kwam, zaten drie mensen. De bestuurder van deze auto is overleden. De andere twee inzittenden raakten eveneens ernstig gewond. Ook een hond kwam om het leven. „Als zij daartoe in staat zijn dan worden verklaringen van hen opgenomen”, schrijft de politie.

Vanwege de ernst van het incident krijgen de betrokken hulpverleners nazorg aangeboden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op de #A16 thv #Prinsenbeek is een aanrijding gebeurd met dodelijke afloop. Een spookrijder kwam in aanrijding met een ander voertuig. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers en meerdere gewonden. De politie stelt een onderzoek in. De weg is ter plaatse afgesloten. — Politie Breda eo (@POL_Breda) January 15, 2023

De A16 is vannacht urenlang afgesloten geweest. Vanochtend rond 6.00 uur meldde de ANWB dat de rijstroken in beide richtingen weer geopend waren.

De politie verwacht in de loop van de dag meer te kunnen zeggen over wat zich heeft afgespeeld.

Begin januari ook al een zwaargewonde door spookrijder

Nog geen twee weken geleden raakte een motoragent ook al zwaargewond op de A7 door een spookrijder. De motoragent raakte in de nacht van donderdag op vrijdag gewond door een frontale botsing met de automobilist. Omdat niemand de aanrijding zag gebeuren, lag de agent enige tijd in de berm langs de weg.

De spookrijder op de A7 was eerder die week, op dinsdagavond 3 januari, ook al aangehouden in dezelfde auto. Dat gebeurde in Groningen op basis van verdenking van een misdrijf. De man werkte niet mee, waarop de politie waarschuwingsschoten loste. Donderdagmiddag kwam hij vrij, omdat de politie geen reden had om hem langer vast te houden.

800 kilometer file, veel ongevallen

Er stonden vanmorgen opvallend veel files, meldt Rijkswaterstaat. De ANWB telde rond 8.00 uur ruim 800 kilometer file in Nederland. Volgens Rijkswaterstaat komen de files door ongelukken, maar ook doordat er simpelweg veel verkeer rijdt. „Bovendien werkt het weer ook niet mee.”

Op de A73 bij de Zuiderbrug richting Nijmegen is een ongeval gebeurd met meerdere auto’s. De vertraging hier is 80 minuten, aldus Rijkswaterstaat. Het verkeer op de A4, dat ook vast stond door een ongeval, rijdt inmiddels weer. De problemen daar kwamen door een elektrische auto die in brand was geraakt, meldt de ANWB. Ook op andere plekken in Nederland gebeurden vanochtend ongevallen, zoals op de A12.