Kijkers smelten van Erna en André in Heel Holland Bakt: ‘Wat een heerlijk duo’

Bakkers klaar? Bakken maar! De nieuwe aflevering van Heel Holland Bakt stond gisteravond helemaal in het teken van karamel. Maar kijkers hadden vooral oog voor de vriendschap die tussen presentator André van Duin en bakker Erna lijkt te ontstaan.

„Kunnen Erna en André samen een programma gaan maken? Wat een heerlijk duo”, schrijft een kijker op Twitter.

Zoet, zoeter, zoetst in Heel Holland Bakt

In de Heel Holland Bakt-keuken moeten de bakkers deze week drie zoetigheden op tafel toveren om zichzelf te bewijzen. Geen Van Gogh-kunstwerken deze keer, maar een Franse tarte tatin, een technische opdracht met toffee én als kers op de taart een croquembouche.

Bakker en maatschappelijk werker Erna legt aan Van Duin uit hoe ze de Franse tarte tatin gaat aanpakken. „Ik ga een soort siroop maken met gember en ananas. En dan ga ik ook karamel maken”, begint Erna. „En die karamel doe je dan op het papier?”, vraagt Van Duin twijfelachtig, terwijl hij naar het papier in de pan kijkt. „Ja, dat was ik wel van plan. Maar nu je die vraag stelt, krijg ik een gevoel van; nou het kan ook wel zonder papier”, lacht Erna. „Klopt dat?” Van Duin geeft toe dat hij inderdaad nog nooit het maken van karamel op papier heeft gezien.

Uiteindelijk weet Erna een mooie tarte tatin op tafel te zetten. Alleen is ze de suiker in de bijbehorende slagroom vergeten… „Nou dan denk ik dat ik niet hoef”, lacht presentatrice Janny van der Heijden. Maar toch neemt ze samen met Van Duin en Robèrt van Beckhoven een hapje. Helaas voor Erna zijn de drie niet heel erg onder de indruk van haar tarte tatin en de kruidige slagroom.

Babbelaars blijken een grote uitdaging

Ook in de andere twee opdrachten lukt het Erna niet om boven de andere bakkers uit te komen. Voor de technische opdracht moeten de bakkers babbelaars maken. Iets wat simpel klinkt, maar toch aardig moeilijk blijkt te zijn. Tijdens het maken van de babbelaars schiet Erna meermaals in de stress, al helemaal als haar babbelaardeeg op een „spier lijkt”. „Oh nee, dit kan niet! Ik hang echt onderaan de lijst”, verzucht Erna lachend. „Ik ben zelf een toffee aan het worden.”

Erna is niet de enige die het maken van de babbelaars lastig vindt. „Wat een zooi”, zucht bakker Jan. „Ben, heb je nog een tip?”, vraagt hij hoopvol. Medebakker Ben moet lachen, maar geeft niet direct een tip. Tot teleurstelling van Jan: „Competitie he? Dan weet je direct hoe het staat.” Gelukkig voor hem komt Ben uiteindelijk toch aangesneld om Jan een handje te helpen.

Over het eindresultaat van alle babbelaars is de Heel Holland Bakt-jury niet ontevreden. Helaas voor Jan en Erna is de hulp die ze hebben gekregen niet genoeg: zij komen met hun babbelaars op de één-na-laatste en laatste plek te staan. Bakker Geraldine gaat er na de eerste bakdag van deze Heel Holland Bakt-aflevering met de eerste plek vandoor.

Croquembouche de laatste uitdaging van de dag

Voor de laatste opdracht moeten de bakkers een croquembouche (een soezentoren) maken. Erna begint de dag al gestresst: „Ik kon heel slecht in slaap komen. Ik had heel veel adrenaline, maar daarna viel ik als een blok in slaap. Totdat ik ineens een kus voelde op mijn wang. Dat bleek mijn man te zijn, die mij wakker maakte omdat ik weer aan de bak moest”, legt ze uit. Omdat Erna ook onderaan het lijstje bungelt, is de druk nog groter. Gelukkig is Van Duin daar om haar te ondersteunen.



Onze André is zoveel meer dan alleen een geweldige presentator! 💙#HHB pic.twitter.com/k7tRB6h9HT — Heel Holland Bakt (@heelhollandbakt) January 8, 2023

Ook de andere bakkers zijn zenuwachtig. Het is immers de laatste opdracht van de dag en zeker niet de makkelijkste. Mercedes legt uit hoe de taart instortte toen ze dit thuis ging proberen. „Nu moet ik het gaan doen, terwijl het thuis nog helemaal niet gelukt is”, lacht ze zenuwachtig. Het maken van de croquembouche is ook niet makkelijk, legt Van Beckhoven uit. „Het is een gestapelde soezentoren met krokante soesjes van karamel. Ze moeten een lichte vulling hebben, want je moet ze wel kunnen stapelen. Klinkt simpel he? Dat is het niet.”

Erna haar Heel Holland Bakt-avontuur loopt ten einde

Net zoals vorige week, springt bakker Zineb weer boven de andere bakkers uit. De jury is het meest onder de indruk van haar croquembouche. „De smaak is heel bijzonder. Goed gedaan”, complimenteert Van Beckhoven haar. Het is dan ook geen verrassing voor veel kijkers dat Zineb voor de tweede keer in dit Heel Holland Bakt-seizoen tot Meesterbakker wordt benoemd.

Helaas houdt voor Erna het Heel Holland Bakt-avontuur op. „Ik wist het. Het is goed zo”, reageert Erna, die gelukkig nog kan lachen na het slechte nieuws. „Ik heb enorm genoten.” Erna neemt afscheid van alle juryleden en geeft Van Duin een dikke knuffel. „Je bent echt een geweldige kerel”, lacht ze. Erna verklapt ook een geheimpje: „Ik heb mij opgegeven om jou te zien.” Van Duin schiet in de lach. „Dan had je toch gewoon kunnen bellen!” Eén ding is zeker: de Heel Holland Bakt-kijkers zijn dol op dit duo.



Mag Erna met Andre en Janny mee bij een volgend seizoen Denkend aan Holland? #heelhollandbakt #hhb pic.twitter.com/sxqcegFYqM — Anne (@Anne_deR) January 8, 2023



Ik ga stuk om Erna en André 🤣🤣🤣 Erna: "Naan eet alles op,niet doen Naan dat is vies!" André: "Nou…. laat dat aan de jury over…" Erna: "Mag ik je even knuffelen?" Wat een stel joh..geweldige tv!#heelhollandbakt #hhb — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) January 8, 2023



Erna tegen André: "ja ik heb me opgegeven voor jou ik wilde jou zien." André: "ja maar dan kun je me toch gewoon bellen?" Heeeeeerlijk die man! Zo gewoon gebleven!❤️#heelhollandbakt #hhb — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) January 8, 2023



Erna tegen André: ‘Je bent nog liever dan ik dacht.’ Was de hele wereld maar zoals Heel Holland Bakt. #heelhollandbakt #hhb — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) January 8, 2023



Gelukkig hoeft Erna de reis naar huis niet alleen te maken. Als ze het laatste stukje voor de camera opneemt, verschijnt haar man achter haar. Mét een bos bloemen.



Yeah Zineb meesterbakker! Helaas nemen we afscheid van onze lievelingschaoot; Erna. Gelukkig stond haar man weer klaar! Met bloemen!❤️#heelhollandbakt #hhb pic.twitter.com/3hnfhOSIZ7 — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) January 8, 2023



De man van Erna staat iedere dag met een bos bloemen buiten de tent te wachten omdat hij denkt dat ze eruit gaat. Kan hij alle andere mannen op de wereld even bijles gaan geven? #heelhollandbakt #hhb — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) January 8, 2023

Je kunt Heel Holland Bakt terugkijken via NPO Start.