Safarireis wordt voorbereid in Massa is Kassa: ‘Ik ben bang voor kannibalen en apenvlees’

Het is bijna zover: de familie Gillis gaat binnenkort op Safari in Tanzania. De voorbereidingen zijn in volle gang, zagen we gisteravond in de nieuwste aflevering van Massa is Kassa. Zo oefenen Johnny en Mieke, hun poetsvrienden die mogen meereizen, alvast hun Swahilis. Ook zorgt Mieke ervoor dat ze niet verhongert voor het geval dat er alleen maar apenvlees is: ze „smokkelt” bijvoorbeeld een grote pot pindakaas mee.

Vakantieparken-miljonair Peter Gillis en vriendin Nicol Kremers treffen heel ander soort voorbereidingen. Zo zoeken ze naar een bijpassende safari-outfit. „Dat is wel lekker of niet?”, vraagt Peter wanneer hij een speciale hoed op zet. Nicol twijfelt: „Nou ja…”



Hatseflatsonderbroek in Massa is Kassa

Vorige week zagen we al in Massa is Kassa hoe de reis geboekt werd. Nu komt het steeds dichterbij en dat betekent dat de koffers ingepakt moeten worden. En daar heeft Peter natuurlijk helemaal geen zin in, maar dat kan Nicol niks schelen. „Je mag twee paar schoenen uitkiezen”, zegt ze. Vervolgens legt Peter twee vrijwel identieke paren in de koffer. De eerste veroordelende blik is al geworpen. „Geen felle kleuren hè”, zegt Nicol. Peter pakt vervolgens een geel shirt. „Dat is fel”, zegt ze. Je hoort Peter nog net niet denken wat (of wie) nog meer fel is. Nadat de shirts zijn uitgezocht is het tijd voor het ondergoed. Weer pakt Peter iets geels. „Echt een hatseflatsonderbroekje”, zegt hij.

‘Vrouwen zijn daar 2 meter 70’

Massa is Kassa zou Massa is Kassa niet zijn zonder een hoop gestuntel. Johnny en Mieke oefenen alvast voor de grote reis naar Tanzania door Google Translate te gebruiken. „Ik wil een koffie bestellen”, zegt Johnny tegen zijn telefoon. Mieke heeft een ander plan: „En doe mij maar een pintje.” Ze vertalen van het Nederlands naar het Swahilis. Johnny doet een poging tot uitspraak. Mieke kijkt een beetje bezorgd. Wanneer zij het niet eens is met zijn uitspraak zegt Johnny gefrustreerd: „Doe het zelf maar.”

Na een poosje oefenen vraagt Mieke plots of Johnny bang is. „Waarvoor?” Mieke is even stil en fluistert: „Zitten daar nou echt kannibalen?”Johnny knikt. „Dat heb ik gehoord ja.” Mieke vertrouwt de boel niet en wil weten wáár haar man dat gelezen heeft. „Nee, ik heb dat gehoord. Op Geograhic Channel. Er leven daar ook vrouwen met ringen om hun nek en die zijn 2 meter 70 hoog.” Mieke heeft meer vragen. Ze wil weten of ze daar apen doden want ze „lust echt geen apenvlees”. Ook maakt de vriendin van familie Gillis duidelijk dat ze alleen maar fruit en tomaten gaat eten. Zo kan ze tenminste ook niet per ongeluk apenvlees eten. Johnny schudt zijn hoofd. „Je moet er niet op rekenen dat daar tomaten groeien.” Het belooft een bijzondere reis te worden.

Massa is Kassa kan je terugkijken op KIJK.nl