Peter Gillis en Nicol plannen een safari in Massa is Kassa: ‘Is daar ook een hatseflats-hutje?’

De familie Gillis verdient een hoop geld, en dat geld moet rollen. Althans, dat vindt Nicol. In de aflevering van Massa is Kassa was gisteren te zien hoe er een vakantie werd geboekt. Niet zo maar eentje, de familie gaat op safari. Ze gaan niet alleen, ook poetsvrienden Johnny en Mieke mogen mee the big five bewonderen. Om het nieuws te vertellen, heeft Nicol als grap een grote knuffelspin meegenomen, omdat Mieke altijd zo bang is voor beestjes. Zij is niet de enige, ook Peter Gillis heeft zo zijn zorgen.

Om zichzelf gerust te stellen heeft Peter Gillis een afspraak geregeld met een ware avonturier. Hij beantwoordt al hun vragen. Hij legt uit dat een safari in Tanzania heel anders is dan „een tripje naar Beekse Bergen” waar je volgens Peter „voor elf euro klaar bent”. Ook stelt hij Peter gerust dat de kans klein is dat hij door een cobra („dat is een slang toch?”) in zijn geslachtsdeel wordt gebeten. Daar maakt de miljonair zich namelijk zorgen over. Ook maakt hij zich zorgen over de malariamug. „Die is ‘s nachts actief”, legt de expert uit, waaraan Peter toevoegt: „Ik ben ook ‘s nachts actief. Is daar trouwens een hatseflats-hutje?”

Massa is Kassa

Nicol is al druk bezig met inpakken voor de reis naar Tanzania. Over het bed liggen verschillende pantersetjes verspreid. Er moet immers wel gebruikt gemaakt worden van de ‘hatseflats-hut’ die Peter Gillis beloofd is. Wel komt ze al snel tot de conclusie dat ze er niet genoeg heeft. Reden om te shoppen, vindt ze zelf. Peter daarentegen is het er niet mee eens. „Die felle kleuren gaan hem in ieder geval niet worden, die trekken allemaal beestjes aan”, stelt Nicol. Peter zucht. „Maar als ik dat nou allemaal goed hoor”, begint hij, „dan zijn dat allemaal bijkomende kosten. Dat heeft die man niet zitten vertellen hier.”

Nicol heeft ook nog een ander voorstel: „Ik zat nog even ergens anders aan te denken, wat me wel leuk leek. Aangezien Mieke en Johnny altijd zoveel voor ons doen, lijkt het je niet leuk om hen mee te nemen?” Peter schiet in de lach. „Mieke die staat al op een stoel als ze ergens een spin zit.” Hij vindt het een uitstekend idee. „Die mensen doen heel veel voor ons en ze zijn ook goede vrienden.” Nicol zegt dat ze graag een keer iets voor ze terug doet. Peter is het er mee eens. Zo wordt het plan gemaakt om het koppel het goede nieuws te brengen.

Peter Gillis en Nicol verrassen vrienden

Johnny en Mieke zijn ondertussen het tijdelijke onderkomen van Peter en ‘ons Nicolleke’ aan het schoonmaken. Omdat hun huis verkocht is, moeten ze er binnenkort uit. In de tuin van het nieuwe huis staat een ware jungle van onkruid en binnen is het ook niet bepaald schoon. Daarom zijn Johnny en Mieke flink aan het buffelen wanneer Peter en Nicol langskomen.

Nicol slaat toe en pakt achter Mieke haar rug een grote knuffelspin en prikt ermee in haar nek. Mieke schrikt zich een hoedje. Nicol deed dat natuurlijk niets voor niets. „Peter en ik hebben een safari geboekt”, begint de vrouw des huizes, „en omdat jullie altijd zoveel voor ons doen als vrienden, willen we jullie meenemen.” Mieke staart haar voor een paar seconde aan terwijl ze met haar open mond nog niet geen vliegen vangt. „Echt?”, weet ze eindelijk uit te brengen. „1 april is wel voorbij hè”, zegt Johnny.

Niet alle kijkers van Massa Is Kassa vinden het een lief gebaar. Zo schrijft iemand op Twitter dat ze misbruik maken van hun vrienden:



Mieke en Johnny mogen mee.

Want ze gaan natuurlijk niet zelf al die zware klote koffers liggen te lopen te dragen. #massaiskassa — Erik Burgers (de enige echte) 🆗🥇 (@Erik_Burgers) January 2, 2023



Huur dan een professioneel schoonmaakteam in, maar ze willen geen euro teveel uitgeven… #massaiskassa — Xander 🇳🇱 (@011Xander) January 2, 2023



'Omdat jullie als vrienden veel voor ons doen'

Je wilt toch niet zeggen dat ze niet eens betaald krijgen voor al het werk wat zij doen? 😳 #massaiskassa — Gonny (@gon78ny) January 2, 2023



Ze nemen Mieke gewoon mee voor het geval ze aangevallen worden. Die gaat als eerste voor de leeuwen. #massaiskassa — Paulus de camping kabouter. (@terptm) January 2, 2023



Johnny en Mieke mogen mee naar Tanzania om het schoon te maken en te ontdoen van onkruid. #massaiskassa — RoNa (@RoNatje1981) January 2, 2023

Wil je Massa is Kassa terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.