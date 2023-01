Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De spaarrekening van Rick (27): ‘Een koophuis, 30.000 euro, maar geen spaarplan’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 27-jarige Rick, die zonder concrete spaarplannen een huis heeft gekocht en nog een flinke spaarrekening over heeft.

Beroep:Treindienstleider in opleiding, eerder chemisch analist in een laboratorium

Bruto-inkomen: Zo’n 2900 euro, daar komt nog vakantiegeld en persoonlijk keuzebudget bij

Woonsituatie: Woont alleen in een koophuis

De Spaarrekening van Rick

Je bent gewisseld van baan. Waarom heb je die keuze gemaakt?

„Ik miste als chemisch analist uitdaging en voldoening. Toen ben ik verder gaan kijken, ben hierop gestuit en dacht: ik ben nog jong, dus waarom niet? Ik ben pas een maand bezig, maar ik leer heel veel en ik vind het leuk. Ik hoop dat dat zo blijft. Mijn vorige baan vond ik het eerste jaar ook leuk, maar al snel eigenlijk niet meer. Toen ben ik toch nog een half jaar blijven plakken, maar ik dacht steeds: wat doe ik hier nog? Door die baan heb ik wel in maart vorig jaar mijn huis kunnen kopen, dus dat was positief. Maar ik ben blij dat ik ben gewisseld.”

„De opleiding tot treindienstleider begint met een basis van een half jaar. Na dat half jaar ga je naar een vaste plek, maar tijdens de opleiding krijg ik al betaald. Bij mijn vorige baan kreeg ik wel een stuk meer betaald, maar ik heb nu bewust de keuze gemaakt voor iets dat ik leuk vind. Ik vind plezier in mijn werk belangrijker dan hoeveel het oplevert.”

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Nu 30.000 euro.”

Ben je blij met dat bedrag?

„Ik kan redelijk goed sparen. Mijn vader is accountant dus het sparen heb ik echt van huis uit meegekregen. Ik kan goed met geld omgaan. Er stond eerst heel wat meer op de rekening, maar ik heb dat grotendeels in mijn huis gestoken. Ik heb weinig geldzorgen, dus eerlijk gezegd zou het voor mij niet uitmaken of daar een twee of een drie als eerste getal zou staan. Het zou geen invloed hebben op mijn geluk. Als dat bedrag anders zou zijn, zou ik alsnog hetzelfde doen als nu.”

„Voor mij is geld niet het belangrijkste. Ik zie het als een middel waar ik leuke dingen mee kan doen, maar het gaat vooral om de mensen met wie je die dingen kunt doen. Als er een ton op die rekening zou staan, dan koop je misschien een groter huis, of een grotere auto, maar dan wordt het zo’n bodemloze put. Dan wil je altijd meer.”

„Uiteindelijk zou ik het leuk vinden om te groeien. Ik woon nu in een klein appartement en op den duur zou ik wel groter willen. Maar voor nu vind ik het prima.”

Heb je naast je spaarrekening ook schulden opgebouwd tijdens je studie?

„Ik heb gelukkig thuis kunnen wonen tijdens mijn studie. Ik ben redelijk zorgeloos opgegroeid, zonder geldzorgen. Dus ik heb geen schuld hoeven opbouwen. Tijdens mijn studie heb ik ook altijd gewerkt, waardoor ik dat vermogen heb kunnen opbouwen. Deels komt dat ook door mijn thuissituatie: mijn ouders hebben mij altijd bijgestaan en ik heb daar altijd kunnen wonen. Daardoor kon ik makkelijk studeren en tegelijkertijd kunnen werken.”

Hoe ziet je spaarstrategie eruit?

„Sinds september woon ik weer op mezelf. Dus ik ben ook nog aan het uitzoeken wat ik maandelijks nou kwijt ben aan vaste kosten. Als er veel geld op mijn rekening staat, dan maak ik een bedrag over naar mijn spaarrekening, maar spaar bijvoorbeeld geen vast bedrag per maand. Ik beleg wel maandelijks 200 euro in indexfondsen. Dat staat als een automatische opdracht ingesteld. Op het moment dat ik weinig geld op mijn betaalrekening heb, dan haal ik een bedrag van mijn spaarrekening af.”

Hoe veel staat er nu op je beleggingsrekening?

„Ik denk zo’n 10.000 euro, maar ik ben niet actief aan het beleggen. Dat gaat naar een indexfonds en zij beleggen dat geld eigenlijk voor mij. Met de huidige economie staat het er niet zo heel goed voor, maar dat geldt voor alles. Daar raak ik niet van in paniek.”

Hoe ben je gestart met beleggen?

„Ik zou niet zeggen op aandringen van mijn vader, maar hij weet er heel veel van. Dus hij adviseerde mij eigenlijk om dat ook te doen. Vooral met het oog op later, als een extra pensioenpotje. Ik beleg niet om er gillend rijk van te worden.”

Haal je vaak geld van je spaarrekening?

„Voor vakantie wel bijvoorbeeld. Het geld gaat er eigenlijk net zo makkelijk af, als op. Soms maak ik aan het begin van de maand ook te veel over, als ik dan toch nog een grotere aankoop wil doen omdat ik iets nodig heb, dan haal ik het geld weer van de spaarrekening af.”

Zijn er dingen waar je meer geld aan uitgeeft, dan je eigenlijk zou willen?

„Eigenlijk niet. Ik smijt niet met geld, ik gooi het geld ook niet over de balk, tegelijkertijd zit ik ook niet op mijn geld. Maar ik heb geen gat in mijn hand. Dat heb ik echt van jongs af aan geleerd. Mijn ouders hebben nooit geldproblemen gehad, maar we kregen ook niet zomaar alles wat we wilden. Zo ben ik nu zelf eigenlijk ook. Als ik iets te duur vind, dan vind ik het ook niet moeilijk om het niet te kopen.”

Hoe bepaal je of een aankoop het geld waard is?

„Dat is afhankelijk van hoe graag ik iets wil hebben. Soms wacht ik op een speciale gelegenheid om dan iets te kopen. Ik ben nu mijn huis nog aan het inrichten. Als ik dan bijvoorbeeld een mooi meubel zie, dan koop ik het. Die beslissing is misschien ook makkelijk gemaakt, omdat ik het geld toch heb. Soms overleg ik bijvoorbeeld eerst met familie, of zij denken dat een product het geld waard is. Als zij dan zeggen: joh, dat is het waard, dan ben ik ook snel over te halen.”

Heb je bij de inrichting van je huis bewuste financiële keuzes gemaakt?

„Een deel van de spullen heb ik meegenomen uit mijn vorige huis. Eind 2020 ging ik samenwonen in een huurappartement, maar toen die relatie stuk liep heb ik overwogen daar te blijven wonen, maar dat was qua prijs en regels van de woningbouwvereniging niet mogelijk. Toen ben ik teruggegaan naar mijn ouders, waarna ik gelukkig dit huis kon kopen. Een deel van de spullen heb ik na de verhuizing nieuw gekocht. Bijvoorbeeld de eettafelstoelen: ik hoef dan geen stoel van 200 euro per stuk, dat vind ik te duur. Dan kijk ik naar goedkopere stoelen, maar niet tweedehands. Ik wil dan wel graag nieuwe spullen kopen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Geef geen geld uit dat je niet hebt, denk ik. Dat klinkt misschien stom, maar je kunt nu van alles op afbetaling kopen. Maar als je dat geld niet hebt, maak je alleen maar problemen voor jezelf. Maar toch vind ik het lastig om anderen daarin te adviseren, omdat ik heel probleemloos ben opgegroeid. Ik vind niet dat ik de wijsheid in pacht heb.”

💶 Ook (anoniem) meedoen? Ook meedoen aan De Spaarrekening? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. De Spaarrekening.

Meer artikelen lezen over Geld & Carrière? Dat kan hier.