Hóe origineel: SBS6 bedenkt talentenshow voor zangers (wel met een toffe prijs)

H贸e origineel: SBS6 bedenkt talentenshow voor zangers (wel met een toffe prijs)

De cynische tv-kijker zal het hoofd schudden. SBS6 heeft namelijk een ‘nieuwe’ talentenshow ontwikkeld. Met zangers, duo’s, bands en dan beoordeeld door juryleden. Onwaarschijnlijk, wat een vondst, zullen velen denken.

Een onwaarschijnlijk goed idee was het overigens wel, maar dan 21 jaar geleden. Jamai Loman en Jim Bakkum werden door Idols toen tieneridolen en nooit meer zou een talentenshow meer bekeken worden dan toen (5,5 miljoen tijdens de finale). Titels als X-Factor en Holland’s Got Talent volgden, net als het vorig jaar zo veel besproken The voice of Holland natuurlijk (en nog een stuk of 47 varianten).

SBS6 piekert en… eureka!

Een talentshow zal altijd (wat) kijkers trekken, dus gingen de tv-bollebozen van Talpa om tafel om voor SBS6 weer iets uit de talentshow-hoed te toveren. En jawel, er kon nog een variant aan talenten op een stip, draaiende stoelen, zingende tieners en senioren worden toegevoegd. SBS6 zendt momenteel een tweede reeks van The Tribute – Battle of the Bands uit. Na de finale van die cover-show pakt de commerci毛le zender meteen door met een ‘oh zo nieuw format’: The Talent Scouts.

Hier zie je hoe die Battle of the Bandsshow gaat:

Vijf juryleden talentenshow

Angela Groothuizen is, voor zover wij hebben kunnen nagaan, in 茅lke talentenshow jurylid of coach geweest. Da’s gekkigheid natuurlijk, maar deze Dolly Dot is er behoorlijk vaak bij. Zo ook weer in The Talent Scouts. Groothuizen heeft concurrentie van聽Tabitha, Nicky Romero, Flemming en Donnie. Elke scout heeft hetzelfde doel: de beste zangtalenten aan zich binden door – da’s een nieuw elementje – slim te investeren. De vijf krijgen namelijk een budget van 5.000 euro en met dat geld kan 茅茅n kandidaat worden ontwikkeld tot ‘de nieuwe nationale topartiest’. Dat laatste wordt ons door de makers van het programma in elk geval beloofd.

De scouts krijgen vijf afleveringen de tijd om elk vier talenten in hun team te krijgen. Die talenten introduceren zichzelf met bewerkingen van bekende hits. Elke scout beschikt per auditie-aflevering over de genoemde 5.000 euro. Na elk optreden mogen de scouts die ge茂nteresseerd zijn, geld bieden om dit talent in hun stal te krijgen. Wie biedt het meest en is zijn collega-scouts te slim af? Dat is telkens de vraag. Het uiteindelijke bedrag gaat naar het talent, dat meteen advies krijgt over hoe ze met dit geld hun optreden nog beter kunnen maken. Na de vijf voorrondes volgen twee halve finales.

Hele gave prijs voor de winnaar

Het winnende zangtalent krijgt – toegegeven – wel een hele mooie prijs. Hij of zij wint een optreden op Pinkpop. Daarbij komt ook nog een bedrag van 25.000 euro om te besteden aan de perfecte performance. SBS6 meldt: 鈥濫en betere kickstart voor een muziekcarri猫re bestaat niet.” De winnaar van deze talentenshow wordt overigens niet gekozen door de scouts. Dat doen de tv-kijkers thuis.

The Talent Scouts wordt gepresenteerd door Kalvijn en is vanaf 7 april (20.30 uur) te zien.

Wie zichzelf een talent vindt, kan zich nog steeds inschrijven voor The Talent Scouts. Dat mag solo, als duo of als band en in alle denkbare muzikale genres. Inschrijven kan via deze website.