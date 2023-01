Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

PvdA-lid vertelt over ‘rechts-extremistisch’ verleden: ‘Had niet geleerd om kritisch na te denken’

David Michels (32) is actief PvdA-lid, maar heeft naar eigen zeggen een rechts-extremistisch verleden. In gesprek met Brandpunt+ vertelt hij hoe hij die bijzondere switch maakte en waarschuwt hij voor de gevaren van extremisme.

Het interview verscheen vandaag online.

‘Onderwerpen als ‘omvolking’ zijn actueel’

Begin deze maand deed Michels op Twitter voor het eerst een boekje open over zijn verleden. „Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik PVV stemde, maar hóe rechts ik was, daar was ik niet eerder open over geweest.” Met zijn verhaal wil hij waarschuwen voor de normalisering en de groei van rechtsextremisme. „Omdat ik daarin toch een groot gevaar zie voor onze samenleving. Juist ook door mijn eigen ervaringen.”

Volgens hem worden radicale opvattingen steeds meer sociaal geaccepteerd. „Onderwerpen als zogenaamde ‘omvolking’ zijn actueel.” De ‘omvolkingstheorie’ houdt in dat witte Nederlandsers worden verdrongen door mensen met een migratieachtergrond. Michels: „Vaak worden zulke theorieën nog steeds als rechts-extremistisch aangemerkt, maar ze zijn al meer salonfähig (sociaal acceptabel, red.) geworden. Nu kun je ze in een kroeg bespreken, aan de eettafel, of in een nationale talkshow.”

‘In twee klikken bij rechts-extremistische content’

Michels begon zich op de middelbare school zich te interesseren voor politiek. Vanaf zijn zeventiende begon hij op te schuiven naar het extreme. „Ik miste in het echte leven vriendschappen, en bracht daarom veel tijd door op online fora.” Hij was onder andere te vinden op het forum 4Chan. „Soms was je al in twee klikken bij rechts-extremistische content. Ik was jong, twijfelde er niet aan, had niet geleerd om kritisch na te denken over de dingen die ik online las.” Hij vertelt dat hij onder andere dacht dat er een strijd ging komen tussen „wit Europa en de immigranten”.

Uiteindelijk werd hij minder radicaal in zijn opvattingen. „Het begon toen ik anderen wilde gaan overtuigen van mijn opvattingen. Om dat te doen moest ik me wel gaan verdiepen in andermans standpunten. Daardoor moest ik de nuances van andermans argument onder ogen zien.”

Michels geeft ook een aantal tips voor wat je kunt doen als iemand in je directe omgeving radicale opvattingen heeft. „Als je het ziet bij een kennis of een vriend, negeer het dan niet. Probeer een gesprek met ze aan te gaan. Hoe je dat doet is een lastige. Trap niet in de val dat je op elk klein detail in moet gaan. Dan zal de discussie totaal ontsporen, en dan wordt het toch afgedaan als een ‘win’ voor hen. Als je het kan staven met feiten, haal ze erbij als ze met hun onwaarheden komen.”