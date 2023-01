Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NPO trapt het jaar af met dijk van een oorlogsserie: ‘De Stamhouder direct veelbelovend’

Het jaar is goed begonnen met een dijk van een oorlogsserie van de NPO. Maak kennis met De Stamhouder, een ambitieuze achtdelige serie die meer dan zestig jaar beslaat. „Dat is direct veelbelovend”, klinkt het op sociale media.

De NPO heeft in 2022 bewezen dat je voor de betere dramaseries niet HBO Max of Netflix hoeft te openen. Dertigers, Oogappels, Het Jaar van Fortuyn, Sihame: allemaal voorbeelden van ijzersterke dramaseries van Nederlandse bodem.

NPO presenteert: De Stamhouder

Dat is een prestatie waar we trots op mogen zijn. De NPO legt de lat dus zelf hoog, maar maak je geen zorgen. Alles wijst erop dat de publieke omroep ook dit jaar weer gaat scoren. Op 1 januari trapte de NPO namelijk 2023 af met een veelbelovende dramaserie.

Maak kennis met De Stamhouder, een gloednieuwe dramaserie die je nu kunt streamen op NPO Start. De oorlogsserie beslaat de periode tussen 1919 en 1990 en is gebaseerd op de gelijknamige autobiografie van Alexander Münninghoff, waarin de journalist de rol van zijn familie in de Tweede Wereldoorlog onderzoekt.

Duister verleden in de oorlog

Alexander, gespeeld door Matthijs van de Sande Bakhuyzen, werd eind jaren zestig hopeloos verliefd op Ellen (Sallie Harmsen). Hij viel als een blok voor de vrije, zelfverzekerde vrouw. Het romantische avontuur houdt echter al snel op als hij ontdekt dat zijn vader een SS’er was in de Tweede Wereldoorlog. Ellen, wiens familie allesbehalve heelhuids de oorlog heeft overleefd, wil niks meer met hem te maken hebben.

Althans, dat is haar initiële plan. Een maand later duikt ze toch weer op met een pittig nieuwtje: ze is zwanger. Het koppel besluit het kind te houden en zelfs te gaan trouwen. Ellen heeft echter één belangrijke voorwaarde: dat Alexander in het duistere verleden van zijn familie duikt en ermee afrekent. Een zoektocht waaruit blijkt dat hij bar weinig weet over wat zijn ouders en opa hebben uitgespookt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Grote namen

Dat is echter pas het begin. Het vertrekpunt. Regisseur Diederik van Rooijen, die je wellicht kent van Penoza, neemt je dus mee van 1919 naar 1990, en vertelt het verhaal van de autobiografie door heen en weer te springen in de tijd. Daarom worden sommige personages ook door meerdere acteurs gespeeld.

Over de cast gesproken: die bestaat dus uit onder andere Sallie Harmsen, Gijs Scholten van Aschat, Marcel Hensema, Robert de Hoog en Matthijs van de Sande Bakhuyzen. Niet de minste namen! Een waargebeurd verhaal, een topcast en een geprezen boek als bronmateriaal: dat belooft veel goeds!

Streamen maar!

De eerste kwam dus op 1 januari uit en werd zeer goed ontvangen. De Stamhouder zal uiteindelijk uit acht afleveringen bestaan, die elke zondag uitgezonden worden op NPO 1. Daarna kun je de afleveringen streamen op NPO Start, en met NPO Plus kun je meteen alle afleveringen kijken.

Hieronder zie je enkel reacties van kijkers:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De eerste aflevering van #destamhouder is direct al veelbelovend. De spanning en het mysterie dat hangt rond de familie Münninghoff is nadrukkelijk voelbaar. En met spelers als Gijs Scholten van Aschat en Marcel Hensema is kwaliteit verzekerd. Dit smaakt naar veel meer. pic.twitter.com/dA6OrkOtZe — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) January 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#DeStamhouder het boek vond ik al geweldig . Maar complimenten voor de prachtige serie. Mooi gefilmd en geweldige cast. — Anneke2605 (@AnnekeKock) January 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#DeStamhouder kwam wat aarzelend op gang door de vele lijntjes die de serie moet opzetten, maar het laatste halfuur begon het wel interessant te worden. — Mathijs van der Loo (@MathijsvdLoo) January 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Veelbelovende eerste aflevering van #DeStamhouder. — Gerda Visser (@GerdaVisser2) January 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.