Experts willen nu écht een vuurwerkverbod: ‘Helft van de slachtoffers is slechts omstander’

Na wederom een oud en nieuw met een tsunami aan letsel en geweld van en tegen burgers en hulpverleners door legaal en illegaal vuurwerk, is het volgens het Vuurwerkmanifest nu echt tijd voor een algeheel vuurwerkverbod. Het Vuurwerkmanifest roept de Tweede Kamer op zo snel mogelijk te stemmen over het wetsvoorstel dat oproept tot een vuurwerkverbod. Alleen dan kan de politie effectief handhaven en zullen – net als tijdens de twee vorige jaarwisselingen mét een vuurwerkverbod voor particulieren – veel minder burgers letsel oplopen door het geknal.

Het manifest heeft meerdere voorstanders. Zo vinden ook de boa’s en burgemeesters dat het anders moet.

Ook legaal vuurwerk gevaarlijk

Stemt de Tweede Kamer binnenkort tegen het wetsvoorstel van een vuurwerkverbod, dan zal het Vuurwerkmanifest de juridische mogelijkheden om naar de rechter te stappen onderzoeken om op deze manier een uitspraak over een vuurwerkverbod voor particulieren af te dwingen. Dat schrijft het manifest vandaag in een persbericht. Legaal consumentenvuurwerk is immers ‘een bewezen inferieur product en brengt burgers en hulpverleners jaar in jaar uit in groot gevaar’. Bij oogletsel door vuurwerk is het zelfs zo dat de helft van de slachtoffers slechts omstander is en alleen maar kijkt naar vuurwerk.

🎆 Belangrijkste punten van het manifest Een aantal feiten die het Vuurwerkmanifest namens 700.00 burgers en 1.200 landelijke organisaties (waaronder alle grote artsen- en dierenbeschermingsorganisaties) jaar in jaar uit inbrengt: Een landelijk vuurwerkverbod is effectief en doelmatig. Twee jaarwisselingen zonder consumentenvuurwerk tijdens de coronapandemie hebben de effectiviteit (75 procent minder letsel) van een landelijk vuurwerkverbod bewezen.

15-20 procent van het legale vuurwerk wordt jaarlijks door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afgekeurd. Het is absurd en juridisch aanvechtbaar dat de Rijksoverheid burgers en hulpverleners jaar in jaar uit bewust aan zo’n onveilig legaal product blootstelt.

Vuurwerk veroorzaakt jaar in jaar uit immens leed: honderden kinderen en pubers met ernstige brandwonden en amputaties door legaal en illegaal vuurwerk, jaarlijks een vuurwerkdode, blinde ogen en dergelijke. Door niet ferm op te treden nemen de Rijksoverheid en een aantal partijen in de Tweede Kamer bewust grote veiligheidsrisico’s die jaar in jaar uit voor burgers en hulpverleners desastreus uitpakken.

Boabonden voor een vuurwerkverbod

Ook de boabonden zien geen heil in een plaatselijk vuurwerkverbod. In de gemeentes waar het verbod van kracht was, zoals in Amsterdam, Rotterdam en Haarlem, leek alsnog massaal vuurwerk te worden afgestoken. „Van handhaven was eigenlijk geen sprake”, zegt Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond. „Dat is onbegonnen werk, dat wisten we eigenlijk al van tevoren. Er mocht wel volop vuurwerk worden verkocht, dan snapt niemand dat je dat niet mag afsteken in je eigen gemeente.”

Voorzitter van de Boa Bond Richard Gerrits wil bij minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) aansturen op een landelijk verbod. Ook moeten er wat de bond betreft internationale afspraken worden gemaakt om de import van illegaal vuurwerk tegen te gaan. „Als je het vanuit het buitenland wilt invoeren, dan hebben we alsnog niks aan een verbod.” Ook moeten er wat de boabonden betreft alternatieven voor consumentenvuurwerk komen, zoals door professionals geregelde vuurwerkshows.

Niet mijn siervuurwerk

En dat consumentenvuurwerk, dat hangt dus aan een zijden draadje. De Nederlandse Vuurwerkbond is van mening dat consumentenvuurwerk gewoon beschikbaar moet blijven. De organisatie stelt dat het veilig is, mits de regels worden nageleefd. Maar dat is vaak het probleem, zijn experts van mening. Die regels worden al snel genegeerd. „Afgelopen jaarwisseling werd er massaal illegaal vuurwerk afgestoken. Veilig vrij verkrijgbaar legaal consumentenvuurwerk (Categorie F1 & F2) hoort bij de viering op oudejaarsavond. Dit is tevens het beste wapen in de strijd tegen illegaal vuurwerk”, stelt de bond. Ook handhaven zij de slogan ‘niet mijn siervuurwerk’, om te laten zien dat legaal vuurwerk niet de oorzaak is van ongevallen en andere problemen. De cijfers van het vuurwerkmanifest laten echter iets anders zien.



‘Zoektocht’ na vuurwerkverbod

Hoewel in de plaatsen waar tijdens de jaarwisseling een afsteekverbod gold toch massaal vuurwerk is afgestoken, houden die gemeenten vooralsnog vast aan het huidige beleid. In Schiedam, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Soest krijgt het verbod zoals het er nu naar uitziet een vervolg. Haarlem wilde net als elf andere steden niet wachten op een landelijk verbod, aldus een woordvoerster namens burgemeester Jos Wienen. „Het vuurwerkverbod is opgenomen in de APV en geldt tot anders wordt besloten door de gemeenteraad.” De burgemeester noemde het „jammer” dat er toch vuurwerk in zijn stad is afgestoken. „Het is nog te vroeg om te zeggen of het vuurwerkverbod effect heeft gehad in Haarlem.”

Volgens burgemeester Rob Metz van Soest past vuurwerk afsteken niet meer in zijn gemeente. „Wat mij betreft is het vuurwerkverbod in Soest de start van een zoektocht om een mooie traditie van samenzijn om het nieuwe jaar te vieren op een moderne manier vorm te geven”, zegt hij.

Tijdens oud en nieuw was het in twaalf gemeenten, waaronder ook Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen, verboden om vuurwerk af te steken. Dit verbod werd echter massaal genegeerd.