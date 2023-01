Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Belgische pedofiel (79) fotografeert kinderen op strand: ‘Dat is nu eenmaal mijn geaardheid’

„Dit is toch niet erg? Ik zie hen gewoon graag”, zei een 79-jarige Belg tijdens zijn verhoor. De man fotografeerde schaars geklede en naakte kinderen op het strand van Bredene in België, maar zag daar zelf het probleem niet van in. Na het incident van vorige zomer bevond hij zich vandaag in de rechtbank.

„Hij was eenzaam tijdens de lockdown”, probeerde zijn advocaat het gedrag van zijn cliënt goed te praten. Het is niet de eerste keer dat de man, Joost D., betrapt wordt op het fotograferen van kinderen, schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Ook in 1998 al beschuldigd

De man werd op 5 augustus vorig jaar aangesproken door omstanders, die hem op het strand van Bredene foto’s hadden zien nemen van spelende kinderen. Hij kraakte na z’n betrapping z’n SD-kaartje kapot en maakte provocerende opmerkingen tijdens zijn verhoor. „Dit is toch niet erg? Ik neem graag foto’s van kinderen. Ik zie hen graag. Dat is nu eenmaal mijn geaardheid”, zei de pedofiel in de rechtszaal.

De zeventiger werd kort voor de zomer van 1998 al eens vastgezet voor de aanranding van een minderjarige. Een jaar later kwam hij op proef vrij. Zijn interneringsmaatregel liep uiteindelijk nog tot 2016. „Het is dan ook verontrustend dat de beklaagde hervallen is en zelf niet overgegaan is tot het zoeken van hulp”, zei procureur Fien Maddens. „Bovendien minimaliseert hij de feiten. Volgens de psychiater is een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis het meest aangewezen.”

Pedofiel Joost D: ‘De verveling sloeg toe’

De verdediging vroeg vrijspraak voor het voyeurisme, omdat het strand een openbare plaats is. Voor de feiten van 5 augustus werd D. ook effectief vrijgesproken. Het bezit van kinderporno werd tevergeefs ontkend en bezorgde de pedofiel 15 maanden cel onder voorwaarden. D. gaf wel toe dat hij twee afbeeldingen van naakte kinderen in een boek fotografeerde. „Maar niet in een seksuele houding”, pleitte z’n advocaat Rik Demeyer. „Dat boek was een artistiek werk dat voor iedereen beschikbaar is in de bibliotheek.” Volgens z’n raadsman verviel de pedofiel door eenzaamheid tijdens de lockdownperiode in herhaling. „De verveling sloeg toe en z’n oude demonen staken weer de kop op.”