Videoland heeft weer een keiharde serie: Sleepers, het levenswerk van Robert ‘Tatta’ de Hoog

Nederland heeft er – vanaf nu op Videoland – weer een keiharde actie- en misdaadserie bij: Sleepers. Waarom zijn ‘we’ opeens zo goed in het maken van producties als genoemde nieuwe titel en eerder ook Mocro Maffia, Undercover en Het Gouden Uur? Metro sprak bedenker, creatief producent en hoofdrolspeler Robert de Hoog en zijn vriend en tegenspeler Teun Kuilboer.

Dinsdag, einde van de middag. In de duisternis zijn op gebouw Lab111 in Amsterdam-West boven de deur nog de woorden pathologisch anatomisch laboratorium te lezen. Lab111 is nu een bruisend creatief en cultureel centrum, maar ooit blijkbaar een plek waar in heel wat lijken is gesneden. Beetje luguber, maar passend bij de interview-setting van de zesdelige serie Sleepers. Binnen is het heel wat gemoedelijker. Zo zitten acteur Robert de Hoog en pr-dame van RTL en Videoland Eileen naar de WK-wedstrijd Marokko – Spanje te kijken. Als De Hoog bij Metro aanschuift, blijft de tablet met het live-voetbal rechtop op tafel staan.

Sleepers: agenten én informanten onderwereld

Niet dat Robert de Hoog ‘er niet bij is’ hoor, integendeel. Sleepers is zijn ding als bedenker en creatieve baas van de Videoland-productie, met hulp van een groot aantal bekende acteurs en ook mede-scenarioschrijver Simon de Waal. Laatstgenoemde is werkzaam bij de politie in Amsterdam, maar vooral een grote naam als het gaat om het schrijven van misdaad. Denk alleen al aan Baantjer en Het Gouden Uur.

Die kon De Hoog goed gebruiken. Sleepers vertelt namelijk het keiharde verhaal van de corrupte agent Martin Oudkerk (Robert de Hoog zelf), die manoeuvreert tussen de onderwereld van Utrecht en de bovenwereld van de recherche. Zijn surrogaatvader (Hans Kesting) is een van de laatst overgebleven criminelen van ‘de oude penoze’. De man die in de serie meteen wordt omgelegd door ‘de nieuwe garde’ heeft sinds het begin van deze eeuw mensen naar de politieschool gestuurd om informatie door te geven aan zijn criminele organisatie. Martin is er één van.

Terwijl zijn beste vriend Willem (Teun Kuilboer) en nieuwkomer Dwight (Julmar Simons, ook bekend als rapper Adje) Martin steeds meer naar de onderwereld trekken, moet Martin een masker ophouden bij zijn vrouw Noura (Maryam Hassouni). Noura, moeder van Martins zoon, is zelf een vakkundig rechercheur bij interne zaken van de Utrechtse politie. Zij onderzoekt dus verwijtbaar gedrag van eigen mensen… In Sleepers zien we onder meer ook nog Hans Dagelet, Nazmiye Oral, Gijs Scholten van Aschat, Rifka Lodeizen en Dilan Yurdakul.

Robert de Hoog vier jaar met Sleepers bezig

„Sleepers is een serie geworden waar ik trots op ben”, valt Robert de Hoog met de deur in huis. „Ik realiseerde me vandaag dat ik er precies vier jaar geleden geleden mee begon. En dan komt het nu helemaal uit. Ik vind het heel leuk dat de wereld het eindelijk kan gaan zien.” De Hoog (34) heeft een cv om U tegen te zeggen (van de series Mocro Maffia, Red Light en Soof: een nieuw begin tot de films Homies en Baantjer het Begin). De acteur die heel Nederland kent als de niet dood te krijgen Tatta („ik ben daarin een soort kakkerlak, ja”), was bij het bedenken van Sleepers net aan Mocro Maffia begonnen en werkte ook nog vast bij Theater Amsterdam.

Platte petten

„Ik dacht ‘ik sta nou wel mooi elke dag in het theater, maar wel om ideeën en creaties van iemand anders te creëren’. Ik besloot te gaan bekijken wat me fascineert en intrigeert. Mijn vader werkte vroeger bij de politie en die vertelde altijd spannende verhalen. Het proces Holleeder met het verraad van zijn zussen was toen bezig en ik las daarbij steeds iets over platte petten. Dat triggerde me. Er was blijkbaar corruptie binnen de politie. Daar besloot ik in te duiken, want ik had er nog nooit serie over gezien.”

👮‍♂️ Sleepers De term sleepers komt uit de wereld van de geheime diensten: mensen die in een bepaald land worden gestald en na een teken ‘wakker worden gemaakt’ om te gaan spioneren. Mede-scenarist Simon de Waal vertaalde dat met Robert de Hoog naar de politiewereld. De Waal: „In Nederland gaan daarover slechts geruchten. Al sinds de jaren tachtig, toen crimineel Klaas Bruinsma mogelijk sleepers zou hebben. Maar nee, of ze in onze politiewereld écht bestaan, dat weten we niet. Het zou morgen echter zomaar in de krant kunnen staan en daarmee is de serie realistisch.”

Bijzondere cast, onder meer met Teun Kuilboer

„Ik acteer al lang en ken daardoor veel acteurs die ik heb kunnen vragen”, zegt De Hoog, die in 2008 voor de telefilm Skin al met een Gouden Kalf werd beloond. „Zo heb ik jaren met Hans Kesting bij Theater Amsterdam gespeeld. Heel fijn dat al die waanzinnige acteurs, maar ook een topcrew, dit wilden doen. Ik vond het mooi om het niet alleen als acteur, maar ook vanuit mijn nieuwe creatieve positie mee te maken.”

Eén van die acteurs is Teun Kuilboer. De 40-jarige geboren Haarlemmer is in twintig jaar tijd van posterhunk uit Goede Tijden, Slechte Tijden uitgegroeid tot een begenadigd acteur die zuinig is op de rollen die hij kiest. Hij was de afgelopen jaren onder meer in de series La Famiglia en Commando’s en de films Bon Bini Holland en De Heineken Ontvoering te zien. Robert de Hoog leerde hij kennen tijdens hun tijd in het eerder genoemde Skin. Had De Hoog een vriendelijk bedankje voor Sleepers van zijn vriend geaccepteerd? De maker: „Dan had ik hem heel hard uitgelachen en ‘tot morgenochtend’ gezegd.”

Natúúrlijk ja

Teun Kuilboer zei natúúrlijk ‘ja’: „Sinds Skin, waarin ik een nazi-jongere speelde en Robert een Joodse jongen die zich bij de nazi’s aansloot, zijn we goede vrienden. Natuurlijk was Sleepers voor mij daarom een ‘go’. Hij was er al lang mee bezig en we hebben het er vaak over gehad. Ik vind het mooi dat hij heel doelgericht te werk is gegaan en dat het hem is gelukt.”



In Sleepers is Teun Kuilboer Willem, vriend van agent Martin en opgegroeid bij de zelfde stiefvader. Je zou hem een type petje, peuk, duur horloge, grote bek, maar toch wel sympathiek kunnen noemen. Zo iemand waarmee je best een biertje wilt gaan drinken, maar na één keer bedenkt: laten we het maar bij die ene keer houden. Kuilboer: „Charmant een biertje met Willem drinken kan prima, maar misschien moeten de levens maar niet met elkaar verweven raken. Willem zit in een lastige hoek. Ik zou mijn leven zelf niet zo snel aan hem verbinden. Mijn personage sleept Martin langzaam maar zeker de diepte in. Maar ik kan verraden dat ze vijftien jaar voordat je in Sleepers stapt, samen ook al de diepte zijn ingetrokken. Het is niet helemáál Willems verantwoordelijkheid en hij wil ook graag dingen rechtzetten.”

Lat lag voor Sleepers hoog

Vanaf de tijd dat Robert de Hoog aan zijn project Sleepers begon, werd voor zowel Videoland, Netflix en ook de NPO de ene na de andere eigen topserie afgeleverd. De lat lag wat dat betreft meteen bijzonder hoog. „Ik heb het zelf in Mocro Maffia van Achmed Akkabi, een van mijn beste vrienden, meegemaakt natuurlijk. Hij is ook acteur én maker en heeft de weg geplaveid voor anderen. De lat lag inderdaad hoog, maar dat inspireerde me alleen maar. Ik houd niet van hokjes als ‘een journalist moet geen boeken schrijven en een acteur moet niet regisseren’. Het kan dus wel en nu ook in Nederland. In Amerika doen ze niet anders. Ik ben dankbaar dat Videoland heel erg in mij gelooft.” Het vertrouwen tussen de streamingdienst en Robert de Hoog is zo groot, dat een tweede reeks Sleepers al besteld is en in de pen zit. Mogelijk komen er meer dan zes afleveringen.

Sleepers of sliepers?

Teun Kuilboer, die sportief toegeeft zich best weleens te hebben verkneukeld om het feit dat hij bijvoorbeeld niet in Mocro Maffia zat: „Het is heel fijn te merken dat er meer ruimte komt voor de creatieven als het om series maken gaat, in dit geval Robert. Zenders zien dat het betere kwaliteit oplevert en dat je daarmee resultaat behaalt. Robert heeft veel als acteur gewerkt en weet van elk facet hoe het werkt en hoe je dingen misschien wel makkelijker kunt doen. Wat ik tot nu toe van Sleepers heb mogen zien, daar heb ik heel lang naar gesnakt dat we zoiets in Nederland mochten doen.” Kuilboer zegt de titel van de serie af en toe per ongeluk op z’n Nederlands. Hij kan er zelf om lachen dat hij er – vooral door Robert de Hoog – op gewezen wordt dat het toch echt sliepers is.

Geliefde personages die het loodje leggen

Wat opvalt in series van de laatste jaren, is dat geliefde personages zomaar in een van de eerste afleveringen het loodje kunnen leggen. Zo ook weer in Sleepers, al verklappen we geen namen natuurlijk. Robert de Hoog: „Het is de ultieme verrassing, dat vind ik alleen maar leuk. In de onderwereld is nu eenmaal niemand zeker van zijn leven. Je kunt het tegenover de kijker dus maken, want zo gaat het in het echt en zit de wereld in elkaar.” Teun Kuilboer: „Game of Thrones had het ook. ik vind het een mooie ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat je op het puntje van je stoel blijft zitten en dat echt alles kan gebeuren. De good guy haalt niet altijd het einde meer.”

Sleepers is niet alleen mooi om naar te kijken (Metro keek alvast vooruit, tip!), maar heeft natuurlijk ook een serieuze kant: de opkomst van een nieuwe ‘lading’ veelal jonge criminelen in ons land. Baart de acteurs dat zorgen? Teun Kuilboer: „De wereld van nu baart me wel zorgen ja. De ontworteling is de afgelopen twintig jaar aanzienlijk geweest, de ontworteling van jongens en meisjes die opgroeien en niet het gevoel hebben dat zij bij de maatschappij horen. Ze krijgen niet veel kansen en kiezen daarom een ander pad.” Robert de Hoog: „Je kijkt bij Sleepers naar een fictief verhaal, maar het zou me niet verbazen als het morgen waar blijkt te zijn. De onderwereld is ertoe in staat en er wordt in rechtszaken niet voor niets al jarenlang gesproken over mogelijke corruptie onder politieagenten. Het is een interessant thema waar iedereen eigenlijk wel een beetje bang voor is.”

Zes afleveringen meteen te zien

Sleepers is nu in z’n geheel op Videoland te zien. Of eigenlijk sinds gisteravond al, toen de serie plotseling als verrassing bij de streamingdienst verscheen. Robert de Hoog, voordat de blik weer op – inmiddels verlenging – Spanje – Marokko gaat: „Je kunt hem in één keer gaan kijken. Of misschien is het een goede tip voor de kerst, lekker bingewatchen. Dat vind ik zelf heerlijk en vooral dat je zelf het moment van kijken kunt bepalen. Soms ook niet hoor, dan vind ik weer goed om een hele week te moeten wachten op een nieuwe aflevering.” De man achter Sleepers bedenkt dat hij, voor de penalty’s op het WK in Qatar beginnen, toch nog wat te zeggen heeft: „De term Gouden Kalf viel al eerder. Schrijf maar op dat de jury die deze keer wel aan Teun Kuilboer mag geven.”

De eerste twee afleveringen zijn vanavond ook vanaf 20.31 uur op RTL 4 te zien. De volgende vier afleveringen staan alleen exclusief op Videoland.