Massa is Kassa op safari: ‘Hoe zeg je PSV in het Engels?’

Na weken van voorbereiding is het eindelijk zover: Peter Gillis en Nicol komen samen met hun vrienden aan in Tanzania. In de realitysoap Massa is Kassa, waarin je het leven kan volgen van de steenrijke ondernemer Peter Gillis en zijn familie, zie je dat de reis zorgt voor een cultuurshock. De taalbarrière blijkt misschien wel de meest lastige opgave, zien we in de aflevering van gisteren.

Nicol dient met haar steenkolen Engels als tolk voor de groep. Ze doet haar best, maar ook de vrouw des huizes heeft een grens. Wanneer de reisgids vraagt wat ze vanmorgen hebben gedaan antwoord Peter met ‘hatseflatsen’. Nicol weigert dit te vertalen, dus beeld Peter het maar uit met gebarentaal, tot groot plezier van de reisgids.

Wanneer Nicol samen met vriend Johnny de bank bezoekt om geld te wisselen, staan haar man Peter en vriendin Mieke buiten te wachten. Heel relaxed is dat niet, want binnen de kortste keren is het duo omsingeld door straatverkopers. Of ze een doek of een shirt willen kopen, is de vraag. „Alleen als er PSV op staat”, maakt Peter duidelijk. Althans, niet echt, want de straatverkopers snappen er natuurlijk niets van. De steenrijke realityster kan zichzelf niet verstaanbaar maken. „Wat is PSV in het Engels?” Vraagt Peter aan Mieke. „Dat weet ik niet, dat ken ik niet” antwoordt ze een beetje wanhopig. Gelukkig komen daar Nicol en Johnny om haar te redden.



Augurken op de achterbank

In de aflevering van vorige week van Massa is Kassa werd de reis volop gepland. Zo waren Mieke en Johnny hun Swahili’s aan het oefenen, maar zonder veel succes. De safari is nu echt begonnen. Het viertal bewondert vanaf een veilige afstand in een busje the big five. Nicol maakt enthousiast foto’s van de dieren, Peter maakt enthousiast foto’s van haar achterwerk. Er wordt flink gelachen, behalve door Nicol.

Al dat fotograferen kost energie, dus is het tijd voor een snack, bepaalt Peter. Er komt dan ook vrijwel direct een pot augurken uit de tas. „Wil jij met jouw lange nagels er eentje uitvissen?” vraagt Peter aan zijn geliefde. Daar zitten ze dan met z’n vieren in Tanzania augurken te eten op safari. Het is een bijzonder plaatje.

Massa is Kassa kan je terugkijken op KIJK.nl.