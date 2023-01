Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thierry Baudet boos op columnist: ‘Voordeur beklad nadat adres is gepubliceerd’

Thierry Baudet is boos, omdat iemand rode verf op zijn voordeur heeft gespoten. Volgens de Forum voor Democratie-leider is dat het gevolg van een column die Max Pam in opinieblad HP/De Tijd schreef. Daarin ging het over de verhuizing van Thierry Baudet naar Amsterdam-Zuid.

In zijn stuk schreef columnist Max Pam in oktober dat hij een probleem heeft, omdat hij in de buurt van Thierry Baudet zou gaan wonen. „Amsterdam-Zuid ontplofte toen bekend werd dat Thierry Baudet er een huis had gekocht”, schreef de columnist. „Dat weet ik, want ik woon er zelf.”

Thierry Baudet: ‘De deur van mijn nieuwe huis beklad’

Volgens Thierry Baudet hebben die woorden ertoe geleid dat zijn deur het moest ontgelden. „De deur van mijn nieuwe huis is beklad. De dader wist mijn huis te vinden doordat ‘journalist’ Max Pam mijn adres publiceerde. Sta op, spreek tegen”, schrijft hij op zijn sociale media.



Eén dag na de speech van @SigridKaag – waarin ze via dogwhistles haar achterban opjutte tegen mijn persoon – werd de deur van mijn nieuwe huis beklad. De dader wist mijn huis te vinden doordat 'journalist' Max Pam mijn adres publiceerde. Sta op, spreek tegen. #FVD pic.twitter.com/vorVhaHfxU — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 16, 2023

Maar het lijkt erop dat Thierry Baudet de rol van de columnist iets groter maakt dan die in werkelijkheid is. Op de vraag of hij daadwerkelijk het adres van de politicus heeft gedeeld, reageert Max Pam zelf van niet. „Welnee, Thierry. Ik heb alleen geschreven dat je bij mij in de buurt bent komen wonen.”

Volgens hem is dat geen privacygevoelige informatie. „Dat stond in allerlei openbare bronnen”, zegt de HP/De Tijd-columnist in een reactie.

Wel vaker bekladdingen en verf op deur FVD-leider

Overigens is het niet de eerste keer dat Thierry Baudet te maken heeft met goedjes die op zijn voordeur worden aangebracht. In 2017 gebeurde dat al twee keer in korte tijd. Dat was op de voordeur van zijn grachtenpand in Amsterdam. Eerst ging het om roze verf, waarmee een anarchistisch teken werd gekalkt, een paar dagen later werd er een stinkend goedje achtergelaten.

Vorig jaar was het ook raak. Zo schreef iemand ‘fascist’ bij het partijkantoor van Forum voor Democratie, in het centrum van Amsterdam. Ook hing er een spandoek aan het pand. De namen van Baudet en Poetin stonden daarop met een hartje ertussen. Overigens is daar niet veel aan gelogen, want Baudet gaf in een recent interview nog aan het ‘fantastisch’ te vinden dat Poetin bestaat.