Opmerkelijk: twee dronkelappen laten pony achter op terras

Gekker zal je het vandaag waarschijnlijk niet horen. Een stel beschonken mannen heeft gisteravond een – vermoedelijk gestolen – pony vastgeknoopt en achtergelaten op een terras in hartje Den Bosch. De restauranteigenaar wist niet wat hij meemaakte en belde met de dierenambulance.

Die vertelde dat er tussen de tafels en stoelen ineens een paardje stond. Het is niet bekend hoe het duo aan de pony kwam. Vanwege hun beschonken toestand kwam er uit de mannen geen zinnig woord, toen de politie hen ondervroeg. Waarschijnlijk is het dier gestolen, al is de rechtmatige eigenaar nog niet gevonden.

Dronken mannen hebben met pony eerst door stad gelopen

Volgens dierenverzorgers hebben de twee gisteren vermoedelijk met het dier eerst een heel stuk door Den Bosch gelopen. Uiteindelijk kwamen ze aan bij café Carras in Den Bosch. De mannen hadden daar volgens Omroep Brabant nog wat gegeten, maar het was vooral drank dat rijkelijk vloeide: aan het eind van de avond waren ze ladderzat. In die toestand namen ze weer afscheid van het minipaardje.

De politie weet om welke mannen het gaat. Zodra ze weer bij zinnen zijn, worden ze opnieuw aan de tand gevoeld en wordt hopelijk meer bekend over het pony-incident.

‘Twee grapjassen die niet grappig zijn’

De dierenambulance is in ieder geval niet te spreken over de actie. „Twee grapjassen die niet grappig zijn, is nooit grappig”, schrijven dierenverzorgers van de plaatselijke dierenambulance. Ze leggen uit dat ze snel een melding kregen van de eigenaar van het café over het duo. „Over de hoeveelheid drank die genuttigd was zullen we maar zwijgen.”

Omdat de dierenambulance in Den Bosch geen trailer heeft, werd de hulp van collega’s uit het nabijgelegen Uden ingeschakeld. Zij kwamen de pony uiteindelijk ophalen. Ondertussen werd het dier „onder een warme deken met wortels verwend”. De dierenambulance zegt dat het minipaardje niet onder het avontuur heeft geleden. „Maar dit is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Dat begrijpt ieder normaal denkend mens wel.”

De pony wordt momenteel opgevangen in het dierenopvangcentrum Hokazo en maakt het goed.

Overigens is het niet de eerste keer dat een pony een centrale rol speelt bij een groepje beschonken mannen. Zo kocht een vriendengroep enkele jaren geleden in een spontane bui een pony, om er vervolgens achter te komen dat ze allemaal geen ruimte hadden om het dier onder te brengen. Gelukkig liep dat verhaal uiteindelijk ook goed af.





