‘Mansplainende’ Martijn niet populair bij Married at First Sight-kijkers: ‘Alarmbellen gaan af’

Moet een man altijd rijden? Martijn van Married at First Sight vindt van wel. Hij kan het dan ook maar moeilijk verkroppen als zijn kersverse vrouw achter het stuur kruipt – tot ergernis van kijkers.

In Married at First Sight wordt een groep singles door experts aan elkaar gekoppeld. Niet om te daten, maar om direct met elkaar te trouwen. De matchmakers koppelden onder anderen de 47-jarige Nicole uit Amsterdam met de 50-jarige Martijn uit Eindhoven. Saillant detail: voor het altaar bleek Martijn een deel van de vrienden van zijn toekomstige vrouw Nicole al te kennen van een recente vakantie op Ibiza, waar zij zelf overigens ook was.

Vorige week schreef Metro nog dat de matchmakers puik werk hebben afgeleverd. Martijn en Nicole leken zich in de uren na het jawoord helemaal thuis bij elkaar te voelen. Het delen van dezelfde vrienden leek meteen een band te scheppen. Ook houden ze allebei enorm van drinken en feestjes, grapte het stel. „Het klopt allemaal”, vond Nicole.

Eerste barstjes bij Martijn en Nicole in Married at First Sight

In de aflevering van gisteravond worden de eerste barstjes zichtbaar. Het begint nog goed: het stel gaat op huwelijksreis naar Italië en heeft daar flink zin in. Op Schiphol proostten de twee, ondanks het vroege tijdstip, op een goede afloop. „Ik kijk er enorm naar uit”, vertelt Martijn. „Heerlijk. Het eten is goed, het weer is goed, lekker samen zijn.” Nicole verklapt tegen de camera dat het stel het vooralsnog „redelijk netjes heeft gehouden”. „Er wordt af en toe wat gefriemeld en gekust, maar veel verder dan dat gaat het nog niet. We doen het rustig aan.”

Bij aankomst in Italië huurt het stel een auto en duikt de vraag op wie er gaat rijden. Nicole is rijschoolhouder en daardoor de meest voor de hand liggende keuze. Hoewel Martijn instemt, doet hij dat niet van harte. „Ik vind dat je als man gewoon moet rijden”, laat hij aan de camera’s weten. Nicole denkt daar anders over. „Ik vind rijden altijd fijn, het is mijn hobby. Ik heb er niet voor niets mijn werk van gemaakt. Ik had zoiets van: laat mij maar lekker rijden.”

Kritiek op rijstijl van Nicole

Op de passagiersstoel waarschuwt Martijn Nicole alvast. „Je snapt dat ik nu wel heel kritisch naar je ga kijken.” In de auto houdt hij eerst nog zijn mond, maar tegen de camera’s is hij kritisch op Nicoles rijstijl. „Ik vond dat ze al veel te lang deed over achteruit parkeren, maar maakt niet uit, ik houd me stil.” Toch kan hij het even later niet laten om zich ermee te bemoeien. „Dat ga je niet halen, hoor.”

De irritatie lijkt bij Martijn voelbaar. Na wat gekibbel over de navigatie zegt hij half grappend „We zijn nog niet eens bij Ikea geweest, maar we hebben nu al ruzie.” Nicole: „Als je dit een ruzie noemt, dan gaat het niet goed komen.”

Nicole heeft ook nog wel wat aan te merken op Martijn. „De navigatie had ietsjes beter gekund”, vertelt ze achteraf tegen de camera. „Hij heeft echt wel zijn best gedaan, maar het was dat ik tegelijkertijd aan het opletten was, anders hadden we de afslag gemist.”

In de auto gaat Martijn door met zijn commentaar: „Je bent ook echt niet bang. Je gooit hem er gewoon op zonder te kijken. Gewoon blind, hop. Die auto staat op mijn naam, dus alle eigen risico’s worden van mijn rekening afgehaald.” Even later: „Hop, gas erop. Je rijdt nu serieus als een vrouw van 85.” Toch krijgt ze bij het uitstappen nog een compliment. „Goed gereden, Nicole.” Nicole trekt zich de opmerkingen niet zo aan. „Hij doet dat om mij uit de tent te lokken.”

Kijkers ergeren zich aan Martijn

Hoewel Nicole de opmerkingen goed kan hebben, schieten ze bij kijkers in het verkeerde keelgat. Twitteraars zijn duidelijk geen fan van de ‘mansplainende’ Martijn. „Bij Martijn gaan de alarmbellen wel redelijk af, met zijn constante geforceerde bijdehante gedrag”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Ook vermoeden kijkers dat het huwelijk van de twee geen lang leven beschoren zal zijn. „Ik denk dat het gruwelijk fout gaat. Voorgevoel.”



“Jij mag wel rijden, maar ik doe het toch echt liever zelf” #MAFS pic.twitter.com/6FKvfVEjlk — mariska H (@mariska291169) January 10, 2023



Ik snap wel waarom Martijn geen vrouw kan houden. Die had ik bij zijn 1e glij-opmerking al een lel verkocht. #mafs #mafsnl — Raïma Pat (@Denkthardop) January 11, 2023



Verbaast het iemand dat Martijn het rijden wil mansplainen? #MAFS — Mieke🦥 (@MiekPiek) January 10, 2023



Je kunt Married at First Sight terugkijken via RTL XL.