Verbazing om Slimste Mens-kandidaat Cindy Hoetmer: ‘Speelt zij een typetje?’

Schrijfster Cindy Hoetmer was gisteren te gast bij tv-quiz De Slimste Mens, maar niet iedereen is te spreken over haar deelname. Sommige kijkers blijven verward achter na de gortdroge opmerkingen van de schrijfster. Sommigen hebben haar al omgedoopt tot ‘vrouwelijke versie van Maarten van Rossem’.

Al doet de schrijfster zelfs het norse jurylid van het programma overkomen als een ‘vrolijke Frans’, zegt een kijker. Die verwijst naar een vraag die Philip Freriks aan haar stelde over het leven na je veertigste. „Begint het leven dan? Zie jij dat ook zo?”, vraagt de presentator aan Cindy Hoetmer.

„Nee, ik zou eerder zeggen dat het leukste dan wel geweest is”, zegt ze. Het leidt tot verbazing van Maarten van Rossem. Die reageert: „Daar ben ik het volstrekt mee oneens. Na je pensionering komt het leukste.”



Is die Cindy de vrouwelijke versie van Maarten van Rossem bij #deslimstemens? 🤣 — Kenny Romer (@KennyRomerNL) January 16, 2023



Cindy Hoetmer doet zelfs Maarten van Rossem overkomen als een vrolijke Frans. Begint het leven bij 40?

CH: “Nee, dan is het leukste beetje wel voorbij.”😂

MvR: “Daar ben ik het volstrekt mee oneens. Na je pensionering komt het leukste.”😄 #deslimstemens #deslimste — Harrison Sealts (@HarrisonSealts) January 16, 2023

‘Pas! Je moet pas zeggen, hè!’

Daarvoor werd de toon al gezet met andere droge en eigenzinnige opmerkingen van de schrijfster. Zo geeft ze aan dat ze meer van het glas halfleeg is dan van halfvol. „Maar…”, geeft ze aan. „Wel op een rustige manier. Ik moet er niet heel erg van huilen.” Wat dat precies betekent, dat weet niemand. En wanneer haar gevraagd wordt naar de strekking van haar boeken, zegt ze: „Dat is dat ik schrijf wat er gebeurt. Zo simpel is het.”

Tijdens de galerij-ronde maakt de schrijfster niet de indruk dat ze de spelregels goed kent. Wanneer ze het antwoord op een vraag niet weet, hoor je haar zuchtend ‘nee’ en ‘geen idee’ zeggen. Maar het woordje ‘pas’ komt er niet uit. Dan helpt Philip Freriks haar een handje. „Pas! Je moet pas zeggen, hè!” En dat doet ze dan ook snel.



Is het een idee om de kandidaten eerst eens te testen op spelregel kennis? Hoe moeilijk is het om ‘pas’ te zeggen #deslimstemens — jasperina de vries (@DeJasperina) January 16, 2023

Cindy Hoetmer weet niet dat ze doorgaat na winst in Slimste Mens-finale

Later in de aflevering belandt ze in de finale, waarin ze het opneemt tegen Manuel Venderbos. Het wordt bloedstollend spannend en nét op het juiste moment weet ze er nog één goed antwoord uit te persen. Daarna zegt de schrijfster precies op tijd pas en blijkt ze enorm in het voordeel te zijn. Het zijn tactische meesterzetten, ware het niet dat ze daar zelf niet van op de hoogte is.

Manuel Venderbos ziet de bui dan al hangen. „Jij wist niet hoe je tactisch moest spelen?”, zegt hij cynisch. Hij moet twee goede antwoorden geven in één seconde, maar zo snel is hij niet. Het spel is afgelopen, maar Cindy Hoetmer blijft met een vragende blik achter. „Ben ik nu de tweede van…?”, vraagt ze. Ja, knikt Freriks. „Je bent door!”

Martin Rombouts wordt opnieuw eerste. Hij dankt zijn succes aan een mysterieuze tegenspeler, verklaarde hij eerder al.



Cindy glibbert een ronde verder. Ze snapt zelf niet hoe dat kan. #deslimstemens — René Meerman (@renemeerman) January 16, 2023

‘Is zij echt zo of doet ze een typetje?’

Kijkers zijn ook verbaasd. Niet alleen om het feit dat Cindy Hoetmer doorgaat, terwijl ze niet eens alle spelregels kent. Er er is ook verwarring vanwege haar droge opmerkingen. „Is zij echt zo of doet ze een typetje?” Anderen vragen zich af of Cindy Hoetmer wel weet waar ze is en wat ze daar doet. „Is er iemand die haar naar huis brengt?”, reageert iemand.

Er zijn overigens ook genoeg kijkers die haar juist wel kunnen waarderen. „Ik hou nu al van haar.”

Kijk de aflevering van gisteren hier terug.



Weet Cindy wel waar ze is en wat ze daar doet?#deslimstemens — Anne (@Anne_deR) January 16, 2023



De babbelbox vraagt zich af: is Cindy Hoetmer echt of doet ze een typetje? #deslimstemens — Lennert Goemans (@LennertGoemans) January 16, 2023



Ze heeft geen idee, is er iemand die haar naar huis brengt ?? #deslimstemens — Peter Rademaker (@PeterPrademaker) January 16, 2023



