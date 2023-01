Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem verklaart ‘onkunde’ van veel kandidaten in Slimste Mens

De Slimste Mens-kandidaten kregen de afgelopen uitzendingen nogal wat kritiek van het kijkerspubliek. Het kennisniveau van de deelnemers zou namelijk niet altijd even Slimste Mens-waardig zijn. Jurylid en historicus Maarten van Rossem legt uit waar dat volgens hem aan ligt.

Kijkers van de quiz zijn niet mals in hun reacties. Kandidaten konden eerder al rekenen op flinke kritiek van Slimste Mens-kijkers. Overigens staan de beste stuurlui natuurlijk wel altijd aan wal. Volgens Maarten van Rossem is de ‘onkunde’ van kandidaten niet alleen in dit seizoen aan de orde. Hij ziet een terugkerend patroon: „Een gebrek aan kennis van onze vaderlandse geschiedenis”, vertelt hij tegen het AD.

De historicus legt uit dat het vak geschiedenis op middelbare scholen te veel op een zijspoor belandt. „En als je iets niet leert, kun je het ook niet weten. Doodzonde.’’ Op middelbare scholen is geschiedenis geen verplicht vak, iets wat volgens Van Rossem wel zo zou moeten zijn. „En dan ook echt geschiedenis en geen afgeleide in de vorm van filosofie of maatschappijleer. Tegenwoordig moeten ze allemaal ‘leuke dingen’ doen op school, het is het faillissement van ons onderwijssysteem. Alles moet praktisch en leuk zijn, maar daar steek je geen basiskennis van op.”

Van Rossem vindt niet dat Nederlanders allerlei jaartallen uit hun hoofd hoeven te kennen. „Voor mijn part beperken de lessen zich tot de laatste tweehonderd jaar, dat is het meest tastbaar.”

Gebrek aan kennis geschiedenis

De historicus reageerde onder meer naar aanleiding van de Slimste Mens-aflevering van afgelopen dinsdag. Geen van de drie kandidaten wist het antwoord op de vraag in welke Friese plaats Bonifatius werd vermoord. Iets wat presentator Philip Freriks, naar eigen zeggen, zo kon opdreunen. „Jongens! Het jaar 754. Bonifatius vermoord bij Dokkum.” Dat kon hij zeggen (stond op zijn kaartje), maar nu is natuurlijk de vraag: had jij het antwoord geweten?