WHO waarschuwt voor vervuilde hoestdrank na dood van 300 kinderen

Wanneer je kind last heeft van hoestbuien, wil je als ouder graag dat het over gaat. Hoestdrank is dan een veelgebruikt medicijn en wordt vaak ook door artsen voorgeschreven. Toch kun je dat op dit moment beter niet gebruiken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt namelijk voor vervuilde hoestdranken voor kinderen.

Volgens de VN zijn door de vervuilde hoestdrank wereldwijd al meer dan 300 kinderen overleden, onder wie 200 in Indonesië. De meesten jonger dan 5 jaar oud. In de vervuilde hoestdrank kunnen de giftige stoffen ethyleenglycol en di-ethyleenglycol zitten. Deze stoffen worden onder meer gebruikt als antivries in auto’s. Hoe de stoffen in de hoestdrank zijn gekomen en om welke merken het gaat is nog niet duidelijk.

Vervuilde hoestdrank

Volgens de WHO zijn de vervuilde hoestsiropen in zeker zeven landen aangetroffen. In drie landen zouden doden zijn gevallen. De organisatie heeft gewaarschuwd voor de drankjes in Indonesië, Gambia en Oezbekistan, de namen van de vier andere landen worden niet genoemd.

De WHO zegt dat het ‘geen geïsoleerde incidenten’ waren en heeft daarom waarschuwingen gestuurd aan alle 194 lidstaten, waaronder Nederland.

Als mensen de vervuilde hoestdrank binnenkrijgen, kunnen ze last krijgen van buikpijn, overgeven, diarree, hoofdpijn, wanen en nierfalen, en uiteindelijk kunnen ze daardoor overlijden. Bij kinderen gebeurt dit bij een lagere dosis dan bij volwassenen, zij krijgen daardoor sneller acuut nierfalen.

Indonesië

In Indonesië zijn tot nu toe de meeste overlijdensgevallen bekend. Daarom hebben 25 ouders een rechtszaak aangespannen tegen de regering, omdat ze vinden dat die niet adequaat genoeg heeft opgetreden.

Ook de 2-jarige Indonesische Umar overleed nadat hij van de dokter hoestdrank voorgeschreven had gekregen. In een video op RTL Nieuws vertelt zijn moeder wat er gebeurde. “Het ging zo snel, hij werd ziek en toen was hij er niet meer. Binnen twee weken was het gedaan”, vertelt ze in tranen.

Alternatieven hoestdrank

Heeft je kind last van keelpijn of hoestbuien? Dan zijn er een aantal simpele huis-tuin-en-keukenmiddeltjes die je veilig kunt gebruiken.