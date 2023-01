Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers omarmen Gordon in nieuw seizoen Down The Road: ‘Hij doet het fantastisch’

Het nieuwe seizoen van de serie Down The Road is gisteravond van start gegaan. In de eerste aflevering maakten acht jongeren met het Syndroom van Down kennis met elkaar. Samen maken ze een reis door België en Frankrijk om uiteindelijk bij de Eiffeltoren te eindigen. Voor het eerst reist de Nederlandse variant van het programma de grens over. De presentatie is in handen van Gordon, wat zorgt voor een hoop meningen bij kijkers.

„Het moet gezegd worden, Gordon doet het fantastisch met deze mensen”, schrijft twitteraar Patrick.

Emoties lopen al snel hoog op

De eerste traantjes worden al snel gelaten. Wanneer het reisgezelschap aan het einde van de dag in Brugge aan komt, is het zo ver. Lara en Jurre missen hun ouders en dat wordt hen even te veel. Juist daarom is, hij is er geknipt voor, de sympathieke Gordon aanwezig die de tranen droogt. „Iedereen heeft jou ook nodig”, begint de presentator. „Ik mis jouw grapjes”, klinkt het. Al snel kan Jurre gelukkig weer lachen. „Iedereen mag zijn traantjes hebben vandaag”, zegt Gordon nadat er voor Jurre is geapplaudisseerd.

Er zijn ook een hoop momenten waarop er gelachen wordt. Bijvoorbeeld wanneer het bedtijd is. Iedereen haalt zijn spullen uit de koffer, op een persoon na. Niet omdat ze het niet wil, maar omdat ze de code van het slot vergeten is, lukt het Kenya niet. Ze belt haar moeder lachend op, ze ziet de humor er wel van in. Haar moeder weet gelukkig de code nog. Eind goed, al goed.

Down The Road-romantiek

De volgende ochtend wordt Troy een beetje ongelukkig wakker. Hij heeft gisteravond zijn hart gelucht bij Kenya en haar de liefde verklaard. Achteraf was dat niet zo slim. Kenya vertelt tegen haar kamergenoot Lara dat hij haar hand pakte en dat ze dat niet zo fijn vond. „Ik zei tegen Troy: wij zijn gewoon vrienden.” Een andere reden waarom het niet de beste actie van Troy is, is omdat hij thuis al een vriendin heeft. Hij zegt het volgende erover: „Er stond bij mij één ding vast, nooit vreemdgaan.” Zijn kamergenoot stelt hem gerust. „Iedereen maakt fouten. Dat kan gebeuren. Als iemand boos of verdrietig is, kan je die altijd troosten.”

Niet alleen het hart van Troy, maar ook het hart van de kijkers gaat sneller kloppen. Ze zijn namelijk gecharmeerd van Gordon. Zo schrijft iemand bijvoorbeeld dat Gordon „het super goed doet als presentator” en dat het „mooi is om te zien hoe hij met deze mensen omgaat”.



Wat doet #Gordon het toch super goed, de presentatie van het programma #DownTheRoad #SBS6! Mooi om te zien hoe hij met deze mensen om gaat! — Patrick Haan (@pbhaan) January 3, 2023



Gordon is zo leuk hier , #downtheroad ( eigenlijk is "normaal" veel meer down , want zie hier ; zei leven namelijk wel hun beste leven ) — laura (@lauutrecht26) January 3, 2023



Hoe rottig de wereld toch is, als ik #downtheroad kijk zwelt mijn hart toch helemaal op. — Maike (@maikepaike) January 3, 2023



Het moet gezegd worden , gordon doet het fantastisch met deze mensen #downtheroad — Patrick (@zwollenaar1987) January 3, 2023



Ontzettend genoten van dit pure programma #downtheroad — Jacqueline (@jacq7934) January 3, 2023

