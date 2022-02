Kijkers ontroerd door emotionele Down the Road: ‘Tranen op de bank’

Het programma Down the Road is er eentje met een hoge gunfactor. Gisteravond leefden kijkers wederom mee met de avonturen van zeven jongeren met het syndroom van Down. De aflevering ontroerde sommigen en zorgde voor tranen op de bank thuis, nadat één van de deelnemers slecht nieuws kreeg.

De jongeren maken een reis door Nederland. Onder begeleiding van presentator Gordon verleggen ze op allerlei manieren hun grenzen. In de aflevering van gisteravond brengen de jongeren een bezoekje aan een boerderij, krijgen ze een rijles en maken ze een ritje in een raceauto. De kippenfobie van de 26-jarige Nick, blije gezichten in de raceauto en de droge en hilarische opmerkingen van Carlijne (27): het komt allemaal voorbij, tot groot plezier van de kijkers.



#DownTheRoad is echt een mooi programma, als iedereen zo open en positief in het leven zou staan als die mensen zou de wereld een stuk mooier zijn. — Jari (@jamaba2000) February 1, 2022



Wat blijft #downtheroad toch een heerlijk progamma 💞🤩 — Maaike Idelenburg❌❌❌ (@midelenburg_) February 1, 2022

Kijkers genieten van Down the Road

Ook de woorden die de jongeren uitspreken als ze mogen autorijden, raken de mensen thuis. Jongeren met het syndroom van Down mogen namelijk geen rijbewijs halen. De 21-jarige Liam legt uit dat hij graag een „normaal mens wil worden”. En ook Kaj (21) vertelt dat een rijles in een Tesla ‘zijn droom is’. Lizzy vindt het soms moeilijk dat mensen zonder beperking kunnen studeren of een baan krijgen die ze willen. „Wij hebben dat niet. Ik vind het belangrijk dat mensen met een beperking ook een kans verdienen.”



“Ik wil een normaal mensen worden” TOPPER je bent een normaal mens… #sbs6 #downtheroad — Desney⭕🇳🇱 (@DBfotografie_) February 1, 2022

Kritiek op Gordon

Presentator Gordon kon al vanaf de eerste aflevering op de nodige kritiek rekenen. Zo zou hij niet dezelfde gunfactor hebben als Dieter Coppens, die de Belgische Down the Road presenteert. Maar daarnaast zijn er ook genoeg kijkers die zijn droge, en soms ietwat flauwe humor wel kunnen waarderen.



Je kunt van Gordon zeggen wat je wilt, maar dit doet hij toch briljant#downtheroad — Remco (@Topdob11) February 1, 2022



Zeg over hem wat je wilt, maar hij doet dit echt goed #Gordon #downtheroad — 🏀 Danny 🏀 (@Guppie19833) February 1, 2022

Tranen thuis om emotioneel moment Down the Road

Aan het einde van de aflevering krijgt Thirza (19) te horen dat haar tante is overleden. Ze moet het programma daarvoor tijdelijk verlaten om bij de begrafenis te kunnen zijn. Haar reisgenoten barsten na het horen van haar verhaal in tranen uit. „Ik vind het heel rot voor mij”, legt Thirza op haar eigen manier uit. En de hele groep lijkt aangedaan. Thirza kalmeert haar vriendje Nick, die zijn tranen niet kan bedwingen en hun emotionele afscheid raakt kijkers. De dood is voor mensen met Down vaak een moeilijk onderwerp. „Waarom?”, vraagt Thirza zich af. „Tyfus! Sorry dat ik het zeg, maar het is wel waar”, waar presentator Gordon dan wel weer om kan lachen kan.



Nou thirza.. je vloekt maar hoor. Je bent een bijzonder puppeke. #downtheroad — Arnhemsryantje (@arnhemsryantje) February 1, 2022



Haar tante is overleden en nu heeft ze zwaar de tyfus in. Wat een heerlijke, eerlijke dame. #downtheroad — Rob van Raay (@robvanraay) February 1, 2022



Zitten jullie nu ook allemaal te huilen? Of ben ik de enige? 😞#downtheroad — 𝐌𝐚𝐫𝐥𝐨𝐞𝐬 (@Mloes79) February 1, 2022



Och arme meid. Dikke tranen en dan zeggen "vind zo rot voor mij". Ik hou van haar eerlijkheid en onschuld. #downtheroad — Claudia (@claudje_ammy) February 1, 2022



Ben nog helemaal ontroerd door #downtheroad, wat een inspirerend programma.

Ik hoop echt dat dit mensen aan 't denken zet hoe de samenleving is ingericht en dat er nog zoveel moet verbeteren voor mensen met een beperking willen wij volwaardig mee kunnen doen ❤️ — HoutsmaAnne (@Houtsmaanne) February 1, 2022



Tranen met tuiten. Wat een prachtige mensen. Dikke pluim ook voor Gordon #downtheroad — Marinka Smits (@MarinkyS) February 1, 2022

Wil je de hele uitzending van Down the road bekijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.