Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit ging mis bij ongeluk van Marvel-acteur Jeremy Renner: ‘Werd overreden’

Het is bekend hoe het ongeluk van Marvel-acteur Jeremy Renner heeft kunnen gebeuren. De acteur, bekend van onder meer zijn rol in de Marvel-films, raakte zwaargewond tijdens het sneeuwschuiven afgelopen zondag. Volgens de plaatselijke politie probeerde hij een naar voren rollende sneeuwschuiver te stoppen, maar werd hij door het gevaarte overreden.

De acteur had de sneeuwploeg net gebruikt om de auto van een gestrand familielid sneeuwvrij te maken, toen het misging. De zogenoemde pistenbully, een type sneeuwschuiver waarmee hij wel vaker sneeuw opruimt in zijn thuisplaats in de Amerikaanse staat Nevada, gleed weg. De acteur kwam daarbij onder het gevaarte terecht.

„In een poging om de rollende pistenbully te stoppen, probeerde meneer Renner weer achter het stuur te kruipen”, zei een lokale sheriff gisteren op een persconferentie. „Uit ons onderzoek blijkt dat dat het moment was dat meneer Renner werd overreden door de pistenbully.”

Toestand Jeremy Renner nog altijd kritiek

Het ongeluk gebeurde bij het huis van Jeremy Renner, die in de buurt van de stad Reno woont in Nevada. Op oudejaarsavond vond daar een sneeuwstorm plaats, waardoor duizenden huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Maar het sneeuwschuiven verliep niet volgens plan.

De gewonde acteur werd per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is kritiek maar stabiel, heeft zijn woordvoerder gemeld aan Amerikaanse media. Jeremy Renner heeft zijn fans inmiddels een eerste teken van leven gegeven vanuit het ziekenhuis waar hij ligt.

Acteur laat voor het eerst van zich horen vanuit het ziekenhuis

Op Instagram deelde de Amerikaanse acteur een selfie waarop enkele blauwe plekken en schrammen zichtbaar zijn. Zijn onderschrift luidde: „Bedankt allemaal voor jullie vriendelijke woorden. Ik ben er nog te beroerd aan toe om te typen. Maar ik stuur jullie allemaal liefde.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En die liefde krijgt de acteur – die meerdere malen een Oscarnominatie kreeg, waaronder voor zijn rol in The Hurt Locker – massaal terug. Onder het bericht steken allerlei bekende acteurs, dj’s, televisiepresentatoren en andere artiesten de acteur een hart onder de riem.

„Word snel beter”, schrijft Chris Hemsworth, die ook in de Marvelfilms speelt. „Je bent een superheld voor ons allemaal. Je komt hier doorheen! Veel liefde en positieve energie voor jou”, reageert dj Steve Aoki.