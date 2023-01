Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Makers film Pietje Bell klagen bij keuring: ‘Terug naar alle leeftijden’

Het is officieel: na een hoop heisa is er toch echt een klacht ingediend bij De Kijkwijzer over de nieuwe keuring van de film Pietje Bell uit 2002. De producent wil dat de classificatie voor de film, die onlangs twee keer werd aangepast, weer alle leeftijden wordt, zoals tot de derde week van december het geval was.

Filmproducent Dave Schram is boos dat hij door NICAM, de organisatie die De Kijkwijzer monitort, op geen enkele manier betrokken is bij de ‘herkeuring’ van zijn film. Dat gebeurde nadat er klachten waren binnengekomen (sommige kinderen zouden door de film niet kunnen slapen). Bovendien snapt hij niets van de nieuwe classificatie van 9 jaar en ouder. Schram wil dat Pietje Bell weer ‘voor alle leeftijden’ wordt.

Liniaal-slagen

„Pietje Bell gaat over een jongetje met een moreel kompas voor goed en kwaad”, schrijft hij in zijn klacht. „De film heeft een goede balans tussen humor, realiteit en overdrijving en is voor de hele familie. Hoe schadelijk is dan een tik van vader Bell of een onderwijzer – de slechterik – die liniaal-slagen geeft? Bij elkaar nog geen 10 seconden op 112 minuten.” De keuring van Pietje Bell, die in 2002 bijna een miljoen bezoekers trok in de bioscopen, werd vlak voor de kerstdagen na enkele klachten bij De Kijkwijzer veranderd naar 12 jaar en ouder. NICAM boog zich in de dagen na kerst over nieuwe klachten die waren binnengekomen over de herkeuring en oordeelde dat de classificatie niet 12 jaar, maar 9 jaar en ouder moest zijn.

Directeur Tiffany van Stormbroek van NICAM laat weten dat „de procedure over de film Pietje Bell nog loopt”. Ze wilde daar verder geen toelichting op geven. Zij doet geen uitspraken over „individuele gevallen”.

Twitteraars over Pietje Bell

Moet er nou wel of geen kijkwijzeraanpassing komen? Als het aan de mensen op Twitter ligt, dan niet. Ook zijn er ander soort meningen over de kwestie. Zo zegt gebruiker Ricardo Roderiquez dat de film slachtoffer is van „inconsistent beleid” en vindt gebruiker Martin Dijkstra dat vluchtelingenreclames dan ook niet meer moeten kunnen.



Maar kom @DeKijkwijzer Mijn zoontje is 12. Die kijkt echt geen Pietje Bell meer. Dit slaat echt nergens op. WTF zit er in de film wat hem 12+ maakt? pic.twitter.com/ua9biIaFlC — Martin Koolhoven (@MartinKoolhoven) December 23, 2022



Pietje Bell, slachtoffer van inconsistent beleid. — Ricardo Roderiquez (@bro4_69) January 4, 2023



