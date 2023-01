Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

DWDD-ervaringen zitten Richard Groenendijk nog altijd niet lekker

Richard Groenendijk vindt dat hij vaker bij De Wereld Draait Door uitgenodigd had mogen worden. Maar in plaats daarvan werd hij telkens weggewuifd door de nu veelbesproken en beruchte eindredacteur van het programma Dieuwke Wynia. Die had liever ‘échte namen’ in DWDD.

Dat onthult de cabaretier in een interview met Rob Kemps in SBS6-programma De 10 Vragen. De ervaringen met DWDD en met de eindredacteur van het programma zitten Groenendijk nog steeds niet helemaal lekker.

Richard Groenendijk over ophef rondom beruchte DWDD-eindredacteur

Hij steekt zijn rancune in de richting van de veelbesproken eindredacteur niet onder stoelen of banken. „Ik kan nu weleens denken: zo, nu staat jouw naam een paar keer in de krant. Dat is wel heel fijn”, sneert hij naar Dieuwke Wynia, die onder vuur ligt.

De cabaretier met Rotterdamse tongval verwijst naar de ophef die eind vorig jaar ontstond na een verhaal over DWDD in de Volkskrant. Dat ging over de angstcultuur die jarenlang onder redacteuren heerste en het grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. Alhoewel de naam Matthijs van Nieuwkerk vaak voorbij komt in het artikel, geldt dat ook voor Dieuwke Wynia, de inmiddels beruchte eindredacteur die tussen 2008 en 2016 de scepter zwaaide.

Het ‘hulpje’ van Matthijs van Nieuwekerk zou zich volgens insiders ook flink hebben misdragen tegen redacteuren achter de schermen. „Die was nog erger”, zei NPO-omroepman Jan Slagter twee weken geleden zelfs in HLF8.

Cabaretier werd nooit uitgenodigd voor talkshow

Richard Groenendijk lijkt achteraf in zijn vuistje te lachen om de ophef, waarbij Dieuwke Wynia het moet ontgelden. Tegen Rob Kemps zegt hij dat DWDD voor hem een ‘onneembare vesting’ was, niet in de laatste plaats vanwege de veelbesproken eindredacteur. Die werkte zijn komst in het programma tegen, zegt hij.

„Daar komen was echt lastig. Ik heb zelfs een keer meegemaakt dat ik er naartoe onderweg was in de taxi en dat ik afgebeld werd. Toen zat ik helemaal in Zuid-Limburg. Ik heb er één keer gezeten, toen ik een prijs won. Maar dat was omdat het gebruikelijk was dat de winnaar daar kwam zitten.”

‘Die zei: ‘Nou, we willen wel échte namen”

Hij weet wel waar het door komt dat hij geen graag geziene gast was in de talkshow. „Ja, ik weet wel dat die eindredacteur, waar nu veel om te doen is. Dieuwke, zo heet ze toch? Een keer had iemand die voor mij de pr deed op een feestje tegen haar gezegd: ‘Joh, kun je Richard een keer uitnodigen?’ En toen had ze gezegd: ‘Nou, wij willen wel échte namen, hoor’.”

„Maar Marc-Marie Huijbrechts is een goede vriend van jou, die had jou toch wel aan die tafel kunnen lullen?”, vraagt Rob Kemps zich af. „Ja, dat zou je denken ja. Maar dat is niet gebeurd. Sommige mensen kiezen ervoor dat niet te doen. Ik heb me wel voorgenomen als ik later iets heb bereikt, ga ik wél mensen helpen”, lijkt hij niet blij te zijn met de rol van zijn collega-cabaretier die vaak tafelgast was bij DWDD.