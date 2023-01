Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen fel over rijden onder invloed en rakelt weer oud verhaal op

Johan Derksen sprak zich gisteravond aan tafel bij talkshow Vandaag Inside fel uit over mensen die rijden onder invloed. Daarvoor rakelde hij opnieuw een verhaal uit zijn verleden op over een misstap die hij beging. Later vertelde tafelgast en voetbalverslaggever van De Telegraaf Valentijn Driessen hoe een vriendje van zijn zoon om het leven kwam door een roekeloze bestuurder.

Gisteren werd bekend dat er veel meer boetes uitgeschreven werden voor het rijden onder invloed. Derksen begint daarover gelijk met een pleidooi. „Ik vind mensen die onder invloed in de auto stappen, in principe potentiële moordenaars.”

Johan Derksen rakelt weer een persoonlijk verhaal op

Het VI-gezicht zegt dat hij nog een verhaal moet vertellen. Deze keer niet van vijftig jaar geleden, waarmee hij verwijst naar de beruchte kaarsenrel, maar van „25 jaar geleden”. Derksen blikt terug: „Toen kwam ik met bier op uit Groningen. Bij Harderwijk had ik moeite om ‘s nachts die witte lijn te houden. Toen heb ik de beslissing genomen: ‘Ik stop helemaal met drinken’. Ik heb er nooit meer één gedronken. Je deed het allemaal wel eens, in je vlegeljaren. En dat zal nu nog gebeuren.”

Maar volgens Derksen is er maar één manier om rijden onder invloed te bestraffen. „Meteen rijbewijs afnemen. Een boete daar lachen ze om en een rijbewijs heb je tegenwoordig echt nodig.” René van der Gijp sluit zich aan bij de woorden van Derksen. Volgens hem mogen mensen die rijden onder invloed best schuldig bevonden worden aan doodslag. „Je auto wordt een moordwapen.”

Valentijn Driessen over doodgereden bekende

Daarna vertelt tafelgast Valentijn Driessen een treurig verhaal over een vriendje van zijn zoon. „Die is ook doodgereden.” De dader had te veel gedronken, reed door en had geen rijbewijs, legt hij uit. „Die heeft vijf jaar gekregen, maar die is natuurlijk na 3,5 jaar weer vrij. En als je weet wat die allemaal voor narigheid heeft veroorzaakt.”

Derksen benadrukt daarna dat er weinig Nederlanders zijn die, wat dat betreft, „brandschoon” zijn. „Iedereen is wel eens in de omstandigheid dat je nog naar huis moet met wat op.” Volgens Van der Gijp zijn veel mensen die onder invloed in de auto stapten, wel eens door „het oog van de naald gekropen”.

Ook Driessen bekent daarna een (oud) verhaal dat hij met te veel drank op achter het stuur kroop (van Maastricht naar Den Haag) en dat zo rijden daarna voorgoed voorbij was. Waarna Van der Gijp benadrukt dat er in zijn twintiger jaren geen alcoholcontroles waren. Voor Derksen was nuchter achter het stuur stappen in ieder geval een goede motivatie om helemaal te stoppen met het nuttigen van alcohol.



