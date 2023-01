Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Free the Nipple: Facebook en Instagram trekken waarschijnlijk verbod in op foto’s met vrouwentepels

Het verbieden van vrouwentepels op Facebook en Instagram is binnenkort verleden tijd. Hoogstwaarschijnlijk. Al jaren wordt het door Meta, het moederbedrijf van de twee social media platforms, niet geaccepteerd als er een foto met een vrouwentepel wordt gepubliceerd. De raad van toezicht van Meta heeft geoordeeld dat het hoog tijd is de regel te veranderen.

Mannen kunnen namelijk nu hun tepels aan iedereen ‘opdringen’, maar vrouwen zich moeten bedekken. Dat schrijft The Guardian vandaag.

Vrouwen spreken zich al jaren uit tegen de kwestie. Zo’n tien jaar geleden kwam de hashtag #freethenipple veel in de media.

Censuur vrouwentepels

De censuur van vrouwenborsten op Instagram en Facebook zorgt er volgens de adviesraad voor dat er een te binaire kijk is op geslacht. En dat er een te groot onderscheid is tussen het vrouwen- en mannenlichaam, want mannen mogen hun tepels wel tonen. Dat maakt ook dat de regels voor intersekse, non-binaire en transpersonen heel onduidelijk zijn. En dat is oneerlijk, klinkt het bij de raad.

Meta krijgt nu dus de opdracht om „duidelijke, objectieve, rechten respecterende criteria te definiëren” als het gaat om het modereren van naaktheid. „Zodat alle mensen worden behandeld op een manier die in overeenstemming is met internationale mensenrechtennormen.” Meta heeft zestig dagen de tijd om publiekelijk te reageren op de aanbevelingen van het bestuur.

Al 15 jaar actievoeren

Al sinds 2008 wordt Facebook geregeld beschuldigd van het onrechtmatig weren van delen van het vrouwenlichaam. In dat jaar trok een groep moeders naar het hoofdkantoor van Facebook voor een protest nadat foto’s waarop borstvoeding gegeven werd, steevast werden verwijderd. Een tiental moeders besloot daarop hun baby’s de borst te geven op de stoep van Zuckerberg, de ceo van Meta zelf.

Maar zelfs nu speelt het nog. Zo plaatste actrice Florence Pugh laatst een foto van haar jurk waardoor haar tepels te zien waren. „Ik wil niemand kwetsen, maar hoe kunnen mijn tepels jou zo erg beledigen?”, vroeg de actrice zicht daarbij af.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mannentepel voor vrouwentepel

In 2015 lanceerde kunstenaar Micol Hebron stickers van mannentepels die vrouwen over hun eigen ontblote borsten konden plakken. Zo konden de dames de regels omzeilen. Hebron zegt nu enthousiast te zijn over de nieuwe weg die de raad van toezicht wil inslaan: „Naast slechts het ‘laat vrouwen topless zijn’, wat helemaal niet interessant is, denk ik dat het echt belangrijk is om te streven naar het doel om alle lichamen autonomie te geven. Veel mensen doen heel luchtig over tepels. Maar als je bedenkt op hoeveel manieren regeringen over de hele wereld proberen om bij vrouwen identificerende lichamen, translichamen of niet-binaire lichamen te controleren en te onderdrukken, dan is het dat helemaal niet.”