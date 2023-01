Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit bij Een Huis Vol-kijkers om Janneke Jelies die gezin met gebroken voet runt

Wat als je negen kinderen hebt en ook nog eens een voet breekt? Janneke Jelies laat in het tv-programma Een Huis Vol zien wat zo’n blessure inhoudt. De kinderen moeten in ieder geval de boel een beetje opvangen en bij kijkers klinkt de nodige hilariteit om de kookkunsten van vader Johan.

In KRO-NCRV-programma Een Huis Vol zien kijkers alle avonturen van de grote gezinnen Jelies, Cudogham, Buddenbruck en Zeldenrust. Waar kinderen in overvloed zijn. Hoewel op social media menig twitteraar het beter lijkt te weten dan de ouders uit het programma (onder het mom ‘De beste stuurlui staan aan wal’), klinkt daar ook lof voor het opvoeden van zoveel kinderen.

Janneke runt gezin Een Huis Vol met gebroken voet

De familie Buddenbruck gaat een lang weekendje weg naar een pretpark en dat brengt de nodige stress en reisperikelen met zich mee. Vader Rob wordt zelf nog eventjes onderweg gebeld of hij toch wel écht alle kinderen mee heeft. Wat gelukkig zo blijkt te zijn. Bij de familie Cudogham staat in het teken van ‘behangen’ en daarvan krijgen sommige kijkers de kriebels. Want behangen met alle kinderen om je heen? Vader Ivan houdt het stresslevel maar net onder controle.



Ik vind de familie Cudogham juist heel leuk! Ik vind het sowieso van alle gezinnen knap dat ze zo'n groot gezin draaiende kunnen houden. #EenHuisVol — Noortje van Lith (@LithNoortje) January 2, 2023



Behangen met 7 kinderen is topsport. #eenhuisvol — Marleen (@NougatKaatje) January 2, 2023



als je dus al onderweg bent denken of je alle kinderen wel hebt…. tuurlijk joh #eenhuisvol — Barbb⚪🔴⚪ (@spekkie70) January 2, 2023

Hilariteit bij Een Huis Vol-kijkers om creatieve oplossingen

Maar het is vooral moeder Janneke Jelies die de kijkers weet te verbazen. Ze heeft namelijk negen kinderen en een gebroken voet. Door een ongelukje tijdens een voetbalwedstrijd zit haar voet in het gips – en probeer dan maar eens negen kinderen in het gareel te houden.

De kinderen doen klusjes en Janneke probeert op creatieve wijze zichzelf te redden. Zo klimt ze, bemant met kruk, achterop de scooter bij de 16-jarige dochter Jennie voor een snelle rite. En vader Johan moet het koken overnemen, maar daar heeft Janneke een hard hoofd in. Maar kijkers kunnen ook lachen om de eerlijke woorden van zoon Harrie. Die concludeert dat zijn moeder toch écht beter kan koken als hij de maaltijd van zijn vader proeft. Harrie vult nog aan dat zijn vader beter is in het bedienen van de barbecue. En vader Johan incasseert het oordeel van zijn zoon.



Met een kruk en loopgips achterop de scooter. Gewoon gaan, heerlijk. #eenhuisvol — HarmvL (@harmvanleerdam) January 2, 2023



Met een gebroken enkel achterop de scooter. Op Gods zegen zal ik maar zeggen #eenhuisvol — Gosling (@GoslingCuijk) January 2, 2023



Ik ga ook mijn enkel breken als mijn kinderen dan ook maar íets gaan doen in het huishouden. #eenhuisvol — Thomas (@thomassini74) January 2, 2023



De Jelies kinderen zijn altijd zo behulpzaam en lief onderling. Zelfs wanneer er vervoer nodig is. Janneke achterop bij Jennie🤣#EenHuisVol — DB😼 (@DBgirl_83) January 2, 2023



Ik hou van Harrie. Lefgozertje ook. Naast je pa zitten en zeggen dat ma beter kookt. #eenhuisvol — Raymond (@westermanray) January 2, 2023

Je kijkt Een Huis Vol terug via NPO Start.