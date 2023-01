Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jongen ontsnapt net aan de dood op onveilige spoorwegovergang

Er valt veel te zeggen over de stakingen van treinpersoneel vandaag, maar er zijn ook verbeteringen nodig als het gaat om veiligheid op en bij het spoor. Een jongetje is maandagmiddag ternauwernood aan een treinaanrijding ontsnapt bij het spoor in Rheden. Dat meldt Omroep Gelderland vandaag. ProRail en de gemeente zijn in gesprek om de onbewaakte spoorwegovergang zo snel mogelijk te sluiten. „De machinist is zich een hoedje geschrokken.”

Het incident gebeurde maandagmiddag rond 15.00 uur. Het jongetje kwam met de fiets op de spoorwegovergang af, toen bleek dat zijn remmen het niet deden. Een aankomende trein kon niet op tijd stoppen. De jongen moest van de fiets afspringen om zijn leven te redden. Uiteindelijk raakte er niemand gewond, wel is de fiets kapot.

‘Hij wist niet of hij alleen de fiets geraakt had’

ProRail is erg geschrokken door het voorval, zegt woordvoerder Jacqueline Toonen. Volgens haar was de machinist overstuur: „Hij wist in eerste instantie niet of hij alleen de fiets geraakt had. Voor hetzelfde geld hadden we een heel ander gesprek gehad.” De trein kwam uiteindelijk tot stilstand en brandweer en politie kwamen ter plaatse. Het treinverkeer lag daardoor een tijd plat.

Er liggen al langer plannen om de overgang te vervangen door een tunnel. De overgang zou daarom volgens Toonen ook eind dit jaar worden afgesloten. „Als het aan ons ligt doen we dat vandaag nog. Maar we zijn ook afhankelijk van anderen”, vertelt ze. Daarmee doelt ze onder meer op de gemeente. In een reactie aan Omroep Gelderland laat een woordvoerder weten dat de gemeente dit incident ziet als een bevestiging van een onveilige situatie. „We zijn nu aan het kijken wat er nodig is om versneld af te sluiten en op welke termijn we dat kunnen doen.”

Vaker onveilige situaties op het spoor

Het is niet de eerste keer dat het (bijna) misgaat op de overgang. In 2016 werd er een scooter geschept door een trein. De bestuurster kon er nog net op tijd vanaf springen.

ProRail en NS deden in 2021 een groot onderzoek naar de Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) in Nederland. Een groot deel van de spoorwegovergangen bleek veel gevaarlijker dan gedacht. Het onderzoek volgde op het ongeluk in Hooghalen, waarbij een NS-trein botste met een tractor. De 58-jarige machinist kwam om het leven. Het doel van ProRail is om alle publiek toegankelijke NABO’s dit jaar nog op te heffen.