HLF8 krijgt nóg een nieuwe presentator, maar wie houdt Talpa geheim

Hélène Hendriks en Sam Hagens nemen vanaf vanavond afwisselend de presentatie van HLF8 voor hun rekening. Maar daarmee is de presentatorwissel nog niet voorbij: HLF8 krijgt op termijn namelijk nóg een nieuwe presentator.

Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa na uitspraken van Hendriks hierover in de Vandaag Inside Oudejaarsspecial.

HLF8 krijgt een derde presentator

Wie het derde gezicht van de SBS6-talkshow wordt, is nog niet bekend. Hendriks meldde in de oudejaarsspecial van Vandaag Inside dat zij al wel weet wie het is, maar dat een aankondiging op korte termijn niet te verwachten is. Vooralsnog presenteren Hendriks en Hagens HLF8 dus nog samen, maar wel afwisselend van elkaar.

Hagens, politiek verslaggever van Hart van Nederland en duider bij Vandaag Inside en HLF8, is nieuw in het presentatieteam van HLF8. Hij vervangt Johnny de Mol, die in april zijn werkzaamheden bij zijn SBS6-talkshow neerlegde vanwege beschuldigingen van wangedrag aan zijn adres. In oktober maakte hij bekend helemaal niet meer terug te keren.

Sam Hagens maakte presentatiedebuut ruim een week eerder dan gepland

De andere invallers Hélène Hendriks en Leonie ter Braak namen het stokje tijdelijk van hem over. Maar omdat Ter Braak in januari overstapt van SBS naar RTL, ging de zoektocht naar een nieuwe HLF8-presentator onverhoopt verder. In de laatste weken van 2022 gonsden er verschillende namen in het rond, waaronder die van de voormalig staatssecretaris Monica Keijzer. Maar eind december hakte Talpa de knoop door: Hagens wordt de nieuwe HLF8-presentator, afwisselend met Hendriks.

De bedoeling was dat Hagens in het nieuwe jaar pas zijn presentatiedebuut zou maken, maar doordat Ter Braak voor haar allerlaatste HLF8-uitzending corona kreeg, werd hij al voor de feestdagen in het diepe gegooid.



Doordat Leonie corona heeft, is dit onverwachts de allereerste aflevering van onze gloednieuwe presentator: Sam Hagens! En hij werd behoorlijk in het diepe gegooid…#HLF8 #SamHagens pic.twitter.com/skILoGq7lr — HLF8 (@Hlf8Live) December 23, 2022

Na afloop kreeg de presentator veel lovende reacties van de tafelgasten, het publiek én de kijkers.



Presentator laat door vraagstelling en interrupties merken meer kennis van zaken te hebben dan alle tafelgasten bij elkaar #hlf8 — vincentschildkamp (@vinschildkamp) December 23, 2022



Even wennen Sam. Zet m op 👍🏻💪🏼🍀 #hlf8 — ♡ Louloudi♡ (@L0UL0UDI) December 23, 2022



Sam Hagens doet het prima. Kan alleen maar groeien.#hlf8 @SamHvNL — Rob Dachs (@RobDachs) December 23, 2022

HLF8 is elke werkdag om 19.30 uur te zien op SBS6. Hendriks doet de maandag-, dinsdag- en vrijdagavond. Hagens neemt twee avonden per week voor zijn rekening, de woensdag en donderdag.