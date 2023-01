Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers weten het nu al zeker: deze bakkers komen in de finale van Heel Holland Bakt

Het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt is nog maar net van start, maar toch denken kijkers al te weten welke deelnemers in de finale terechtkomen. Sommigen stellen zelfs al te weten wie dé winnaar gaat zijn van dit seizoen.

In de derde aflevering van Heel Holland Bakt – gisteravond – wordt het verschil tussen de bakkunsten van de kandidaten goed duidelijk.

Heel Holland Bakt in Van Gogh-stijl

De Heel Holland Bakt-bakkers gaan deze keer aan de slag met een Vincent van Gogh-thema. De bakkers beginnen met een gevulde amandelcake, die gedecoreerd moet worden in de stijl van Van Gogh. De één is blij met dit thema, de ander wat minder. Toch lukt het alle acht de bakkers om een bijzondere amandelcake op tafel te toveren, helemaal in de stijl van de Nederlandse kunstenaar.

Daarna volgt de technische opdracht, die veel bakkers vaak spannend vinden. Ditmaal moeten ze een zonnebloembrood maken, natuurlijk gebaseerd op het zeer bekende werk van Van Gogh. Voor sommigen lijkt dat simpel, maar voor anderen iets minder.



🎇Happy New Year! We’re getting our anniversary year off to a delicious start with these amazing cakes inspired by Van Gogh. 😍🍰Made by the participants of @heelhollandbakt (The Great Dutch Bake Off) @OmroepMAX : https://t.co/zPQRJJqt8u pic.twitter.com/r12OPdDmHb — Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) January 1, 2023

Technische opdracht blijft een uitdaging

Vooral Erna heeft in het begin last van de spanningen. „Dat moet ik toch wel kunnen jongens? Dat moet toch lukken?”, vraagt ze zich hardop af. Gelukkig voor haar schiet Zineb te hulp en legt ze haar de techniek uit. Voor Erna is de technische opdracht al twee keer een grote uitdaging geweest. „Ik wil nou een keer een goede technische opdracht doen, want ik heb nu twee keer een beetje onderaan gebungeld”, legt ze uit. Met de hulp van Zineb lukt het Erna uiteindelijk om een goede start te maken met het zonnebloembrood.

Maar Erna is niet de enige die de opdracht moeilijk vindt: ook voor Mercedes is het zonnebloembrood geen appeltje-eitje. „Ik voel me echt, elke week, niet slim als ik dit hier sta te doen”, verzucht zij. „Je moet geduld hebben”, geeft medebakker Jan haar als tip mee. „Ja, dat heb ik dus niet”, lacht ze terug. Maar toch lukt het Mercedes uiteindelijk om met enig geduld het brood te maken.

Over het eindresultaat van de zonnebloembroden is de jury niet ontevreden. De bakkers hebben een goede poging gewaagd. Helaas komen Erna, Ingrid én Amel wel alledrie op de laatste plek te staan, omdat ze alledrie niet de beste broden hadden gemaakt. Zineb, Jan en Mercedes hebben het echter een stuk beter gedaan: zij staan in de top drie. „Nou Zineb, jij hebt wel echt een hele goede dag”, complimenteert Mercedes haar. „Het is een beetje eenzaam aan de top hier”, reageert Zineb, de Meesterbakker van vorige week, lachend.

Heel Holland Bakt-kijkers overtuigd van finalisten

Voor de laatste opdracht moeten de bakkers een zelfportret van taart maken. „Een zelfportret is al een hele opgave en om hem dan ook nog van taart te maken én in Van Gogh-stijl, dat is bijna onmogelijk”, aldus jurylid Jenny. Toch levert de laatste opdracht minder problemen op dan de technische opdracht en weten alle bakkers een unieke taart mét een zelfportret op tafel te toveren.

Het begint kijkers echter op de vallen dat twee bakkers er bijna elke opdracht uitspringen: namelijk tegelzetter Jan en managementondersteuner Zineb. Allebei hebben ze nog geen ingestorte taarten of mislukte baksels gehad. Daardoor weten veel kijkers het al zeker: één van de twee gaat er met de hoofdprijs vandoor. „Nou, de winnaar van dit seizoen wordt Jan of Zineb”, twittert een kijker. „Jan is het meest artistiek en Zineb is het grootste bak talent”, schrijft een ander.



Ik zie het al aankomen. Zineb gaat dit seizoen winnen. #markmywords #hhb — Django (@DjangoReinhardd) January 1, 2023



Nou de winnaar van dit seizoen wordt Jan of Zineb.

Deze twee zijn fantastisch!#hhb #heelhollandbakt — Anders Lundgren (@TotallyAnders) January 1, 2023



Jan en Zineb zijn wel aan elkaar gewaagd. Allebei erg goed. #HHB — ON/OFFICE werker 💻 ❤💜 (@JeannevanH) January 1, 2023



Jan is het meest artistiek en Zineb is het grootste bak talent ♥️ #HHB — Druktemaker 🟢 (@Alsikmenietdruk) January 1, 2023



Kunnen we Jan niet gewoon alvast de titel geven? #hhb — Ellen (@Dipshitsch) January 1, 2023



Jan opnieuw Meesterbakker

Jans zelfportret krijgt lovende complimenten van de jury. „Hij is eigenlijk heel sterk in zijn eenvoud. Daardoor onderscheid je je”, aldus Robert. Ook zijn medebakkers zijn het erover eens: „Dit is een meesterwerk.”

Het is dan ook geen verrassing voor de meeste kijkers dat Jan deze week de Meesterbakker is. De eerste aflevering van dit Heel Holland Bakt-seizoen leverde Jan ook al de titel Meesterbakker op. Die keer wist hij de jury van zijn bakkunsten te overtuigen met een taart met Delftsblauwe tegeltjes.

Je kunt Heel Holland Bakt terugkijken via NPO Start.