Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe vrouwelijke naam valt als kandidaat HLF8-presentatie

Wie gaat er toch aan de kop van die HLF8-talkshowtafel zitten? De geruchten over de nieuwe presentator of presentatrice gonzen inmiddels rond. En naast dat eerder de naam van Sam Hagens klonk, is daar nu een nieuwe, vrouwelijke kandidaat.

De presentatie van talkshow HLF8 veranderde de afgelopen tijd in een vogelvlucht. Doordat HLF8-gezicht Johnny de Mol onder vuur kwam te liggen, besloot hij zijn presentatie-stoel op te geven. Invallers Hélène Hendriks en Leonie ter Braak namen het stokje tijdelijk van hem over. Maar ook deze presentatie-formatie is niet blijvend. Ter Braak stapt namelijk over naar RTL en of Hendriks blijft, is nog steeds een beetje raadselachtig.

Naast Sam Hagens nu ook vrouwelijke kandidaat HLF8-presentatie

Dus is die presentatie-stoel nog niet officieel gevuld. Eerder verklapte Johan Derksen in De Oranjewinter dat Hart van Nederland-verslaggever Sam Hagens kandidaat is voor de talkshow. Hagens verscheen gisteravond zelf in de studio van de VI-gezichten en legde uit dat er inderdaad gesprekken en probeersels zijn, maar nog niks rond is. Hagens benadrukte overigens dat hij ook nog steeds zijn rol als politiek verslaggever wil blijven vervullen. Hij zal dan ook, mocht hij de nieuwe HLF8-presentator worden, niet iedere dag aan de talkshowtafel zitten.

Oranjewinter-tafel enthousiast over kandidaat

Dus moet er een poel van presentatoren komen, wat eerder ook Hendriks al benadrukte. Gisteravond was het De Oranjewinter-tafelgast Britt Dekker die benadrukte dat Hagens concurrentie heeft. Want zowel Johan Derksen, Wilfred Genee als Dekker weten dat ook de naam van Mona Keijzer klinkt als HLF8-presentatrice. Ze schijnen allebei screentests gedaan te hebben, maar blijkbaar doet ook Hendriks nog mee. Overigens is De Oranjewinter-tafel enthousiast over Keijzer als kandidaat. Hagens laat het liever nog even in het midden. Maar hij kroop wel eventjes op de stoel van Genee, om te laten zien hoe het presenteren hem afgaat.

Mona Keijzer is oud-CDA-staatssecretaris en werd ontslagen uit het kabinet. Dit omdat zij zich destijds uitsprak tegen de coronapas en een petitie startte om het coronatoegangsbewijs af te schaffen.

Je kijkt De Oranjewinter terug via KIJK.