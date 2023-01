Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lang Leve de Liefde-kijkers leven mee met date van ‘Hitsige Henk’: ‘Dit is ongemakkelijk’

Dat vrachtwagenchauffeur Henk zijn date Nina wel ziet zitten in het Lang Leve de Liefde-huis, dat was na de uitzending van vrijdag al wel duidelijk. Maar gisteravond zagen kijkers van het datingprogramma hoe Henk er nog een schepje bovenop deed in de hottub.

Henk en Nina begonnen hun date met drie welkomstzoenen en daar kwamen al snel meer zoenen bij in het appartement. „Zou je op een type als ik vallen?”, vroeg Nina in de uitzending van vrijdag. Het antwoord konden kijkers al raden. „Ja, ik denk wel dat jij mijn type bent”, zei Henk.

Maar Henk loopt misschien iets te hard van stapel, vindt Nina. „Ik vind het ook heel leuk met je. Maar ik denk ook van ja… heel eventjes, een beetje… nou even aankijken. Maar de eerste indruk is goed.”

Henk gaat ervoor in de hottub

Maar de passie van Henk blijkt moeilijk te beteugelen. Henk en Nina springen ‘s avonds na het avondeten in de hottub. „Wie weet wat voor toetje dat nog oplevert”, bouwt de commentator van het programma de spanning op. En of die spanning voelbaar is. Nina heeft zich nog niet ondergedompeld in het water of Henk zwemt op haar af.

Henk slaat zijn handen om de buik van Nina, legt zijn hoofd op haar lichaam en er volgen nieuwe (tong)zoenen. De twee lijken het gezellig met elkaar te hebben in het Lang Leve de Liefde-huis, al zie je Nina ook een beetje schrikken. Even later belanden de twee samen in bed, waar ook het nodige wordt gezoend. „Ik heb zo’n superdag gehad”, zegt Henk. „Ik ben verliefd!”

Nina lacht het weg. „Zo, net wakker, samen in bed”, appt Nina de ochtend erop naar een vriendin. „Het ging goed, maar hij loopt wel iets te hard van stapel. Ik moet hem iets afremmen, denk ik.” Het gebeurt wel vaker dat de tempo’s niet helemaal synchroon lopen. Hij wil te snel, zij is daar (nog) niet helemaal van gediend. Eén kandidaat maakte het vorig seizoen wel erg bont. „Samen douchen?”, vroeg hij in het holst van de nacht.

Nina tegen Henk: ‘Ik wil je vragen rustig aan te doen’

Dan volgt ‘s ochtends een gesprek tussen Henk en Nina. Nina valt direct maar met de deur in huis. „Jij bent al een slag verder dan ik, merk ik. Ik moet er niet benauwd van worden. Daar moet je mee oppassen”, waarschuwt ze. „Dat dan de bubbel kapot gaat. Ik heb er gewoon meer tijd voor nodig.” Henk lijkt het te begrijpen.

In een volgend gesprek laat hij doorschemeren dat hij gevoelens heeft voor Nina. ,,Wij hebben elkaar leren kennen en het ging heel fijn. Het voelde goed. Mijn gevoelens voor jou, die durf ik wel uit te spreken. Verliefd is misschien… ja, ik voel heel veel voor jou. Ik heb daar een heel fijn gevoel bij.”

Nina staat open voor een tweede date. Op één voorwaarde. „Ik vraag je wel om een beetje afstand te nemen en rustig aan te doen. Dat aanraken, dat pakken vind ik leuk en prima. Maar een stapje verder ben ik nog niet.” Dat is enthousiasme, verklaart Henk. „Omdat ik je gewoon ontzettend leuk vindt.”

Of het wat wordt tussen de twee, is vanavond te zien.

Lang Leve de Liefde-kijkers over ‘Hitsige Henk’: ‘Die gaat te snel’

Kijkers zijn in ieder geval niet te spreken over het gedrag van Henk. Die zien bovendien dat Nina steeds meer op hem afknapt. „Ik vind dit een beetje ongemakkelijk worden”, schrijft een kijker. Een ander: „Henk leert het niet, hè. Ze gaf duidelijk aan dat hij wat afstand moet nemen, maar dat doet hij niet.”

Sommige kijkers maken er maar een grapje van: „Hitsige Henk ik vanaf nu zijn bijnaam in het truckerscafé.”



Hitsige Henk is vanaf nu z'n bijnaam in het truckers café. #langlevedeliefde #LLDL — Untermensch (@Untermenschje) January 30, 2023



Henk leert het niet he.. ze gaf duidelijk aan dat hij wat afstand moet nemen, maar dat doet hij niet..🥴🤦‍♀️ #Lldl #LangLeveDeLiefde — 🦋Devie🦋 (@Devie60957905) January 30, 2023



Henk heeft het afstand nemen niet zo goed begrepen denk ik. Ik vind dit ook een beetje ongemakkelijk worden 🥴#LLDL #LangLeveDeLiefde — Monique van Helvoort (@Moniique1991) January 30, 2023



