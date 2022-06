Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lang Leve de Liefde-kandidaat gaat wel erg snel: ‘Mag ik in je bed, zullen we samen douchen?’

Soms gaat het snel in de liefde, andere keren moet er even wat gas bij gegeven worden. Vanavond, tijdens Lang Leve de Liefde, zien we een klassiek voorbeeld van een stel waarbij de tempo’s niet helemaal synchroon lopen. Hij wil te snel, zij is daar (nog) niet helemaal van gediend. Dat is te zien in een voorstukje van de aflevering die vanavond om 19.00 uur te zien is bij SBS6.

Lang Leve de Liefde staat sowieso niet bekend om de vele succesverhalen. Wie het programma weleens gezien heeft, weet dat er meer ongemakkelijke dan vertederende momenten zijn. Zo ook een aantal dagen geleden, toen een kandidaat aangaf haar date „niet knap of sexy” te vinden. En de klap op de vuurpijl: dat zei ze ‘gewoon’ tegen hem. In een hottub. Als dat niet ongemakkelijk is, weten wij ‘t ook niet meer.

Lang Leve de Liefde-deelnemer: ‘Samen douchen?’

Terug naar de aflevering van vanavond. Midden in de nacht komt Maria’s date haar kamer binnengeslopen. Hij slaapt op de bank, zoals het in het programma er wel vaker aan toe gaat. Terwijl Maria slaapt, buigt haar date zich over haar heen: „Ben je wakker?” Je zou denken: als er geen antwoord komt, is het antwoord ‘nee’. Maar de beste man geeft niet op, en wanneer Maria uiteindelijk aangeeft „een beetje” wakker te zijn, zegt haar date „nog geen oog” dichtgedaan te hebben. „Mag ik in je bed?” Maria, resoluut: „Nee.” „Oké, dan ga ik weer terug”, komt de reactie.

Toch kan de beste man het niet laten nog één vraag te stellen: „Zullen we straks samen douchen?” Maar ook daar is Maria niet van gediend. „Nee, dat doe ik niet. Ik lag heerlijk te slapen, jij maakt me wakker.” Als dat overdag nog maar goed komt tussen deze twee. Met die fysieke klik gaat het overigens wel vaker mis, bijvoorbeeld bij Ilonka en Jeroen, van een paar afleveringen terug. Ilonka gaf namelijk aan dat het wel moet beginnen met een fysieke klik, maar wanneer Jeroen wil weten of die er tussen hen is, blijft ze hem het antwoord schuldig.



